Французское пиво завоёвывает Бельгию

У традиционно пивоваренной страны Бельгии появился новый конкурент – Франция

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За последние десять лет французские пивовары наращивают производство, а их продукция набирает популярность, в том числе и среди самих бельгийцов.

"Я пью его, потому что его вкус в любом случае отличается от того, что мы можем найти в Бельгии, - говорит этот бельгиец. - Я нахожу его свежим, с лёгким лимонным привкусом, оно напоминает мне белое пиво".

Особым фаворитом является пиво, производимое пивоварней Baron Brewery в Гюсиньи, расположенной всего в нескольких километрах от границы. Ежегодно пивоварню покидают тысячи бутылок, 10% из которых направляются в Бельгию. Но, по словам одной из бельгийских пивоваренных компаний, поток пива идет в обе стороны.

Хьюг Глатиньи, директор по продажам пивоварни Saint-Feuillien:

"Мы видим, что французское пиво преуспевает и развивается на территории Бельгии. Мы также видим, как региональные сорта пива пересекают границу и преуспевают на севере Франции. Я считаю, что на этом уровне достигается баланс. В целом, если есть качество, то есть место для всех".

Войдут ли в обиход во Франции пинты вместо привычных литров? Страна вполне уверенно движется в клуб любителей пива и уже готова задавать там тон.