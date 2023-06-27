"Жара Яго": тепловая волна накрыла испанскую Севилью

В испанский город вновь пришла экстремальная жара. Погодному феномену местные метеорологи дали официальное название. По прогнозам, тепловая волна Яго будет рекордной по интенсивности и ещё опаснее, чем Зои, накрывшей юг Пиренейского полуострова летом прошлого года.

На этой неделе в Севилье был объявлен максимальный - третий -уровень опасности из-за жаркой погоды. Пик выпал на 26 июня с температурой выше 40°C. И, как ожидается, столбик термометра будет повышаться.

Эти аномально высокие температуры представляют серьёзную угрозу для здоровья севильцев, предупреждают климатологи proMETEO Sevilla и городские власти.

Они разработали рекомендации для жителей, особенно представителей уязвимых категорий населения, чтобы те смогли подготовиться и принять меры предосторожности.

Откуда взялись названия тепловых волн?

Севилья стала первым городом в мире, где стали классифицировать эти погодные феномены и давать им наименования. Отсчёт ведётся с лета прошлого года, когда вся страна переживала самую сильную жару за последние 40 лет. Севилью накрыла тепловая волна, получившая название "Зои".

Инновационная система была представлена 21 июня 2022 года.

Расположенный в долине реки Гвадалквивир в Андалузии, южный город - чрезвычайно популярен среди туристов и считается одним из самых жарких мест Испании.

"Мы - первый город в мире, где предприняли подобные шаги, которые помогут нам лучше готовиться к таким погодным явлениям и принимать соответствующие меры" , - сказал мэр Хуан Эспадас.

Пилотный проект был разработан Фондом Эдриенн Аршт-Рокфеллер в сотрудничестве с Севильским университетом и городской администрацией. Он предполагает оповещение населения о наступлении жары за пять дней до этого.

Тепловые волны 2 и 3 категорий получили названия в обратном алфавитном порядке: Zoe, Yago, Xenia, Wenceslao и Vega.

Если первые два севильцам уже знакомы, то, вполне вероятно, что Ксения, Вацлав и Вега скоро тоже буду у всех на слуху, так как из года в год температура воздуха летом здесь только повышается.

Какая польза от системы наименований погодных явлений?

Ключевой аргумент в пользу инициативы proMETEO Sevilla в том, что прогноз погоды отныне связан с предупреждениями о вреде для здоровья населения.

"Цель в том, чтобы повысить осведомлённость о смертельной опасности, которую несёт изменение климата. В конечном итоге, этот проект нужен для спасения жизней", — говорит Кэти Боуман Маклеод, директор аналитического центра по изучению климатических рисков Arsht-Rock.

Уличный термометр показывает 47 градусов по Цельсию в Севилье 13 июня 2022 года. CRISTINA QUICLER/AFP or licensors

Каждая из трёх категорий предполагает принятие отдельного набора мер для обеспечения безопасности населения. Например, открытие городских бассейнов и аквапарков или привлечение медицинских работников для осмотра и оказания помощи пожилым людям и другим, подверженным риску.

К тому же, сам факт наименования тепловых волн говорит о том, что это уже не совсем необычное погодное явление.

Испокон веков люди давали названия штормам, торнадо и ураганам. Национальный центр США по изучению ураганов начал присваивать официальные наименования тропическим циклонам только в 1950-х годах.

Эта практика особенно полезна, например, когда одновременно происходят два аномальных погодных явления, и считается, что она помогает эффективнее подготовиться к ним и бороться с их последствиями.

Но научных статистических данных, подтверждающих гипотезу о том, что эти меры спасают жизни, пока нет.

Мужчина спасается от жары, поливая себя водой из шланга, во время традиционной апрельской ярмарки в Севилье, Испания, Santi Donaire/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Национальной метеорологической службе неизвестно о каких-либо исследованиях, которые бы доказывали, что присвоение названий волнам тепла повышает осведомлённость о рисках, связанных с жарой", - заявила The Guardian Кимберли МакМахон, руководитель программы NWS Public Weather Services.

"Но, заблаговременно получив информацию о наступлении аномальной жары, можно подготовиться к ней заранее", - признала она.

Где ещё хотят давать названия тепловым волнам?

В Калифорнии в США также разрабатывают подобную систему наименований. В 2021 году этот американский штат на западе страны пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Три года подряд там наблюдалась рекордная засуха.

По данным Национальной метеорологической службы, ежегодно от жары погибает больше людей, чем от любого другого экстремального погодного явления, включая наводнения, ураганы и торнадо.