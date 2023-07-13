Аномальная жара накрывает Южную Европу

Южная Европа готовится к новой волне резкого повышения температуры, но жара создаёт проблемы не только для людей.

В мадридском зоопарке и других зоопарках региона сотрудники всеми способами стараются помочь свои питомцам освежиться. Для некоторых это замороженные угощения; для других - прохладный душ.

Мария Делкло, директор отдела наземных млекопитающих:

"Надо отметить, что у них есть где укрыться в тени, есть бассейны и душевые, и они не перенапрягаются. В этом смысле, возможно, они умнее нас. Они не работают на солнце, как нам рекоменуют, когда наступает жара. То, что они делают, более естественно".

Средиземноморье и южные Балканы, вероятно, будут накрыты самой жаркой тепловой волной идущей из Северной Африки. Синоптики прогнозируют температуру за 40 в некоторых регионах.

Во многих странах власти разработали меры на случай аномальной жары - в том числе сокращение рабочего времни, работа он-лайн и отправка оповещений по телефону.

При этом в других регионах Европы наблюдаются экстремальные природные явдения другого рода: так, Австрия оказалась в числе стран, пострадавших от шторма, сопровождавшегося сильным ветром и наводнениями.