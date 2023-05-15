Климат в Европе: готовы ли мы к тому, что нас ждет?

Служба "Коперник" недавно опубликовала доклад о состоянии климата в Европе за 2022 год. Какие выводы можно из него сделать?

В последнее время в Европе стало жарче, суше и солнечнее - мы рассмотрим свежие данные по климату за 2022 год и зададимся вопросом, готовы ли мы к тому, что нас ждет?

"Существует возможность возникновения волн жары, которые будут иметь такие масштабы, каких мы еще не видели в Европе", - говорит профессор медицины из Германского альянса по изменению климата и здоровью Натали Ниденс.

Какие выводы можно сделать из недавнего доклада службы "Коперник" о состоянии климата в Европе за 2022 год, каковы риски для здоровья, связанные с жарой, и почему становится все солнечнее?

Но сначала - беглый взгляд на цифры за прошлый месяц.

На глобальном уровне апрель 2023 года был на 0,3°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Температурные аномалии, апрель 2023 года ERA5/Copernicus Climate Change Service/ECMWF

В Европе наблюдалась смешанная картина. Было прохладно от Великобритании до Турции, но гораздо теплее на Пиренейском полуострове. В западном Средиземноморье был зафиксирован ряд рекордных для апреля температур.

Кордова в Испании достигла 38,8 градусов, Мора в Португалии - 36,9 градусов, а Марракеш в Марокко - 41,3 градусов. Всё это рекорды для этого месяца.

А теперь давайте посмотрим на годовые климатические данные за 2022 год, которые были недавно опубликованы.

Индикатор засухи, 2022 год Copernicus EMS - Европейская обсерватория засухи - EC JRC

Этот год был отмечен экстремальной жарой и повсеместной засухой. Карты индикатора засухи за апрель, июль и сентябрь иллюстрируют, насколько масштабной была проблема.

Повторится ли такая ситуация в этом году? Климатолог Жюльен Николя из службы "Коперник" говорит, что это возможно:"Мы видим, как это происходит в Испании, где экстремальные температуры в сочетании с очень сухими условиями привели к температурам выше средних. Так что это один из примеров, когда сценарий 2022 года повторяется снова".

Лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений, и мы увидели заметный рост числа дней с так называемым "сильным тепловым стрессом".

Количество дней с сильным тепловым стрессом ERA5-HEAT/Copernicus/ECMWF

Чем темнее цвет на этой карте, тем больше было дней с сильным тепловым стрессом. И это становится предметом беспокойства врачей. Европейцам придется научиться жить с жарой.

В 2022 году во многих частях Европы наблюдалось 40 или более дней в году с температурой, которая "ощущается" как 32-38 градусов. Это довольно жарко, чтобы вызвать проблемы.

"Это может спровоцировать сердечные приступы, инсульты, - объясняет Натали Ниденс. - Это может привести к обезвоживанию, к почечной недостаточности. Возможно, необходимо скорректировать прием некоторых лекарств и ограничения в питании, потому что некоторые лекарства могут сделать вас более уязвимыми к жаре и, следовательно, увеличить риск. Поэтому иногда необходимо корректировать дозировки".

Наряду с жарой и засухой, еще одна ключевая тенденция 2022 года заключается в том, что Европа становится более солнечной.

Аномалия продолжительности солнечного сияния, 2022 год SARAH-2.1 CDR/ICDR/EUMETSAT CM SAF

В прошлом году на континенте была зафиксирована рекордная продолжительность солнечного сияния - места, отмеченные на этой карте красным и пурпурным, в прошлом году имели сотни часов дополнительного солнечного сияния.

Почему это произошло, и хорошо ли это для солнечной энергии?

Есть много сложных причин увеличения количества солнечного света в Европе, но в целом их можно свести к изменению погодных условий и более чистому воздуху.

"Что мы видим в условиях потепления климата, так это то, что у нас больше ситуаций, когда области высокого давления блокируют движение областей низкого давления, - рассказывает Роб Робебелинг, эксперт по климату ЕВМЕТСАТ. - И из-за этого область высокого давления может ассоциироваться с более солнечными условиями. Это одна сторона, а другая сторона заключается в том, что за последние 20 лет мы меньше загрязняли окружающую среду".

Аномалия продолжительности солнечного сияния, 1982-2022 годы Source: SARAH-2.1 CDR/ICDR/EUMETSAT CM SAF

Этот график аномалий продолжительности солнечного сияния показывает, что в Европе с 1980-х годов становится все солнечнее.

Европейский сектор солнечной энергетики растет, и эти изменения являются дополнительным стимулом.

"Вы можете увидеть, что доходность и, следовательно, экономическая эффективность солнечных установок значительно возрастает, если количество солнечных дней увеличивается, особенно в середине сезона, - говорит директор по политике SOLAR POWER EUROPE Драйс Эйк. - Так что это только положительно скажется на экономическом обосновании развития солнечной энергетики".

Так что у солнечной энергии большие перспективы, а эксперты говорят, что жара и засуха 2022 года - это знак того, что нас ждет в будущем.