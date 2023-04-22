Климат меняется в планетарном масштабе, битва за ледники проиграна

Euronews

От горных вершин - до океанских глубин. Согласно ежегодному докладу Всемирной метеорологической организации, климат продолжает меняться повсюду. Последние восемь лет на планете стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений.

Уровень антарктического морского льда упал до рекордно низкого значения, а таяние ледников достигло беспрецедентных темпов.

Петтери Таалас, генсекретарь Всемирной метеорологической организации:"К сожалению, битву за ледники мы проиграли, потому что у нас уже такая высокая концентрация углекислого газа. Повышение уровня моря может продолжаться в течение ближайших тысяч лет, то же самое будет происходить с таянием ледников".

Европа побила рекорды таяния ледников в 2022 году. Объем ледников на территории Швейцарии сократился на 6%.

В Лондоне климатические активисты, в том числе из группы Extinction Rebellion ("Восстание вымирающих") проводят четырехдневную акцию протеста. Она приурочена ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля. Экоактивисты выступают против расширения добычи нефти и газа.

Демонстранты заявляют, что власти королевства не предпринимают эффективных действий, необходимых для предотвращения полномасштабной климатической катастрофы.