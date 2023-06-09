"Непорочное зачатие": самка крокодила забеременела без партнера

Euronews

В зоопарке в Коста-Рике ученые зафиксировали случай рождения крокодильчика, генетический код которого на 99,9% совпадал с кодом матери. Ранее наука не знала о том, что крокодилы способны к партеногенезу.

"Непорочное зачатие": ученые зафиксировали первый случай, когда самка крокодила забеременела без партнера.

18-летняя острорылая крокодилица содержалась вдали от других крокодилов в зоопарке в Коста-Рике. Но это не помешало ей в 2018 году отложить яйцо. Плод в нем сформировался полностью, но был мертворожденным.

Спустя пять лет исследователи установили, что генетический код зародыша на 99,9% совпадал с кодом матери.

Такой вид однополого размножения известен как партеногенез. Он встречается у некоторых птиц, ящериц и змей, но еще никогда не был отмечен у крокодилов.

В опубликованной в журнале Biology Letters статье ученые предполагают, что подобное "девственное размножение" могло долго оставаться у кроводилов незамеченным.

Почему растет частота однополого размножения среди рептилий?

По словам исследователей, за последние несколько десятилетий произошел "поразительный рост" зарегистрированных случаев партеногенеза: у птиц, нептичьих рептилий — как змеи и ящерицы — и пластиножаберных рыб, в частности, у акул, скатов и рыбы-пилы.

Это отчасти объясняется повышением осведомленности об этом явлении, а также развитием молекулярной генетики. Более точная наука позволила отделить партеногенез от случаев длительного хранения спермы самкой, которое у некоторых видов может длиться более шести лет и поэтому является основной альтернативной теорией загадочных беременностей.

Поскольку у крокодилов, к которым также относятся аллигаторы и гавиалы, отсутствуют половые хромосомы, открытие у них партеногенеза представляет особый интерес для исследователей. Пол крокодилов зависит от температуры: поскольку яйца в коста-риканском зоопарке инкубировались при температуре 29-30°C, полностью сформировавшийся, но мертворожденный зародыш оказался самкой.

Девственное размножение крокодилов могли долго не замечать

Теперь владельцы зоопарков, возможно, захотят внимательнее следить за яйцами своих крокодилов.

"Хотя для рептилий в неволе откладывание кладок яиц не является редкостью, — пишут исследователи, — учитывая период изоляции от сородичей, эти яйца обычно считаются нежизнеспособными и выбрасываются. Результаты свидетельствуют о том, что яйца следует оценивать на предмет потенциальной жизнеспособности, даже когда самцы отсутствуют". А учитывая, что партеногенез может происходить и в присутствии потенциальных партнеров, случаи девственного размножения можно не заметить, если самки живут с самцами.

Змей, производящих потомство в одиночку, иногда замечают, так как их окраска указывает на то, что самец не участвовал в процессе. Но среди крокодилов это явление сложно уловить без геномного тестирования.

Открытия в области секса у динозавров

Теперь партеногенез задокументирован у двух основных ветвей существующих архозавров — птиц и крокодилов. Исследователи говорят, что это дает представление о возможных репродуктивных возможностях их вымерших родственников, в частности динозавров.

Последний общий предок чешуйчатых (змей и ящериц) и крокодилов дивергировал около 300 мегалет назад, что позволяет предположить, что партеногенез может быть примитивным состоянием.

Ученые пришли к выводу, что мог иметь место так называемый "автомиксис терминального слияния". При нем происходит слияние ядра яйцеклетки с ее "сестринским ядром" — другой маленькой клеткой, образовавшейся в то же время, что и яйцеклетка, но которая, как правило, не может быть оплодотворена.

Распространен ли партеногенез у исчезающих видов?

Острорылый крокодил — крупный хищник, который, благодаря своей устойчивости к соленой воде, может жить от Флориды до Перу. Но сейчас он находится в списке Международного союза охраны природы МСОП как вид, которому грозит исчезновение в дикой природе.

Существуют предположения, что партеногенез может быть более распространен в популяциях с низкой плотностью, таких как те, которые находятся на грани вымирания.

"Хотя вызывает разочарование то, что полученный здесь крокодилий партеноген не вылупился, это не редкость: в пометах или кладках партеногенов встречаются нежизнеспособные зародыши и аномалии развития, а также длительная неспособность к процветанию даже тех особей, которые родились внешне здоровыми", — добавляют исследователи.

Тем не менее партеногены доживают до взрослого возраста у самых разных видов, включая индейку, калифорнийского кондора, обыкновенного удава и белопятнистую кошачью акулу.

Поэтому, заключают ученые, "неспособность этого крокодилового партеногена вылупиться не следует рассматривать как показатель того, что все крокодиловые партеногены будут нежизнеспособными".

Это может быть важной новостью для вымирающих крокодилов, которые не хотят последовать по пути динозавров.