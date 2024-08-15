Учёные решили, как спасти крокодилов от ядовитых жаб: их будет тошнить

By Euronews

Жаба душит экологию Австралии. Учёные пытаются спасти от неё хотя бы крокодилов

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Австралийские учёные нашли действенное решение серьёзной экологической проблемы.

Пресноводные крокодилы любят охотиться на жабу-а́гу (в Австралии её называют тростниковой жабой). Но кожа этих земноводных ядовита, и потому пресмыкающиеся гибнут в огромном количестве. Ещё в конце 2000-х сообщалось, что на Северной территории Австралии буквально за 2-3 года от яда жаб вымерла едва ли не половина крокодилов.

Жаба-ага — весьма крупное существо AP/Queensland Department of Environment and Science

Учёные решили впрыскивать в тушки мёртвых жаб вещество, которое вызывает у крокодилов тошноту. Таким образом хищников приучают «воротить рыло» от опасной закуски.

Джорджия Уорд-Фир из университета Маккуори, ведущая исследовательница по этой программе, утверждает, что тошнотворные приманки полностью предотвратили гибель крокодилов в тех районах, где жабы недавно появились, и на 95% сократили смертность даже там, где крокодилы уже несколько лет охотились на жаб.

В отсутствие естественных врагов жаба-ага размножается стремительно Brian Cassey/AP2009

Тростниковая жаба, она же жаба-ага (Rhinella marina) — не эндемик Австралии. Её завезли на Южный континент в 1930-х годах с Гавайских островов (а её естественный ареал — Южная Америка), для борьбы с жуками-вредителями сахарного тростника.

Но вредители показались агам невкусными, они нашли себе другое пропитание и начали бесконтрольно размножаться, поскольку в Австралии у неё почти нет естественных врагов.

В итоге, жаба душит экологию Австралии, и учёным совершенно не до смеха: ага вытесняет других земноводных из своей экологической ниши, убивает хищников, включая ящериц, змей, птиц и сумчатых, и даже разоряет пасеки.

Поэтому специалисты надеются, что опыт тошнотворных приманок для крокодилов позволит им разработать методы для спасения и других видов.