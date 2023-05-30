Эксперт: "На фоне угроз морской инфраструктуре надо думать об альтернативах"

Профессор Кристиан Бюгер, эксперт по безопасности на море, рассказал о новых угрозах, стоящих перед океанской инфраструктурой, и о том, что можно и нужно предпринимать.

Многие аспекты нашей повседневной жизни - доступ в интернет, финансовые операции и энергоснабжение - зависят от скрытых подводных кабелей и другой морской инфраструктуры. Инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке", подтолкнули ЕС Союз и НАТО разработать планы по повышению безопасности. Однако достижение консенсуса по вопросам распределения ответственности и финансирования остается сложной задачей.

Профессор Кристиан Бюгер, эксперт по безопасности на море - соавтор анализа угроз безопасности подводных кабелей и инфраструктуры. В интервью нашей программе в Женеве он подчеркнул значение океанской инфраструктуры, отметив риски, которые ей угрожают. "Кабели, будь то линии передачи данных или силовые провода, постоянно выходят из строя, - констатирует Бюгер. - Море - неблагоприятная среда, поэтому каждый день там с ними возникают проблемы. Обычно мы этого не замечаем, потому что кабели относительно быстро ремонтируются.

Мы живем в условиях, когда морские сооружения могут быть преднамеренно атакованы государствами-противниками, то есть речь идет о враждебных действиях. Часто это не встроено собственно в военный контекст, то есть мы не знаем точно, что кабель подвергся нападению". Кристиан Бюгер, эксперт по безопасности на море.

Но сегодня мы живем в условиях, когда эти сооружения могут быть преднамеренно атакованы государствами-противниками, то есть речь идет о враждебных действиях. Часто это не встроено собственно в военный контекст, то есть мы не знаем точно, что кабель подвергся нападению".

По словам эксперта, триггером к усилению заботы о критической инфраструктуре стали инцидентына газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. "Случившееся там - очень хороший пример: мы до сих пор не знаем, кто за ним стоит и как он был осуществлён, - комментирует Бюгер. - Вот о таких угрозах и сценариях сейчас в основном идёт речь – когда наши морские инфраструктуры становятся объектом масштабной атаки, а мы не можем узнать, кто это сделал и как это произошло. У нас нет возможности восстановить повреждения предельно быстро. Перед лицом таких угроз нам следует, прежде всего, думать об альтернативах, наращивать усилия по защите наших морских инфраструктур".