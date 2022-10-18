Полиция Дании: "Северный поток" действительно был взорван

Полиция Дании подтверждает выводы о серьёзных разрушениях газопровода «Северный поток» в результате мощных взрывов. Министр обороны королевства Мортен Бедсков заявил, что такие повреждения свидетельствуют о тщательно спланированном акте саботажа.

Кремль, в свою очередь, обвиняет страны Европы в намерении использовать это расследование для новых претензий к России.

Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма, весьма закрытом режиме без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной. А главное, что то, как это выглядит с публичного ракурса, по крайней мере, по заявлениям, которые мы слышим, там из Германии, из Франции, из Дании, — вот это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Шведская газета Expressen со ссылкой на норвежских экспертов сообщает о разрушении 50-метрового участка трубопровода. В общей сложности известно о повреждении трёх ниток магистралей «Северный поток» и «Северный поток – 2». Утечки были обнаружены в конце сентября. Транзит российского газа по этому пути полностью остановлен.