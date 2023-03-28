Полезно ли море для здоровья? Ответ не так однозначен

В центре внимания очередного выпуска программы "Океан" - два проекта в Каталонии и Великобритании, исследующие связь между здоровьем океана и здоровьем человека. Моря обычно улучшают наше физическое и психологическое состояние, но, как выяснили эксперты, могут и наносить вред, если нездоровы сами.

"Шум моря - лучшая таблетка "

В прекрасном природном парке Кап-де-Креус на северо-востоке Каталонии группа любителей пеших прогулок участвует в уникальном исследовании терапевтической силы прибрежной среды. "Шесть лет назад у меня был рак груди", - рассказывает участница мероприятия Марисса Бускетс. - Мне пришлось пройти через лечение, облучение, лекарства, это стало ударом. Но теперь я ежедневно наслаждаюсь природой, которая помогает мне чувствовать себя лучше". По словам женщины, "внутреннее спокойствие от шума моря и запаха сосен - лучшая таблетка для внутреннего здоровья, столь важного для здоровья физического".

То, что море полезно для здоровья, известно давно. Но учёным требуются данные конкретных измерений.

Вот почему врачи и исследователи из города Росас предложили 24 пациентам с онкодиагнозами поучаствовать в регулярных прибрежных мероприятиях. За их состоянием внимательно наблюдали. Доктор Анхель Искьердо-Фонт из Каталонского института онкологии, комментирует: "Мы с удивлением заметили выраженный терапевтический эффект, даже при небольшом числе пациентов. Думаем, что активный контакт с природой может быть целителен для людей, которые уже преодолели активную фазу болезни, закончили терапию, но, возможно, имеют хронические симптомы или эмоциональные расстройства".

Медицинскую терапию такие процедуры на свежем морском воздухе. конечно, не заменят, но могут поправить эмоциональное состояние пациентов. Для сбора данных использовались как опросники, так и "умные" часы с физиологическими сенсорами. "Каждый раз, когда мы начинали, например, гулять у моря, плавать, нырять с трубкой, проверялся пульс, насыщение организма кислородом", - вспоминает Элиана Герреро, , участница эксперимента. Другая пациентка, Мария Палру, убеждена: "Море - это маленькая аптека, которой нужно уметь пользоваться".

Предписано гулять и плавать

По итогам исследования специалисты рекомендуют включить побережья в программы социальной реабилитации онкобольных: семейные врачи могут прописывать пациентам такие занятия, как плавание или погружение под воду как часть терапевтического плана.

Семейный врач, сотрудник Каталонского института здравоохранения Ева Фонтдекаба, убеждена: "При проблемах со здоровьем, которые не требуют особой терапии, групповые занятия, свежий воздух, природа, море порой приносят гораздо большую пользу, чем таблетки".

Проведённый в Испании эксперимент, совместная инициатива ученых, врачей и местных организаций - часть растущей сферы исследований о вкладе океанов в наше здоровье, включая то, что мы едим, и даже воздух, которым дышим. Это напоминает о связи между здоровьем человека и здоровьем моря, которое может быть подорвано, если не заботиться о сохранении естественных морских экосистем.

Координатор исследования, морской биолог Жозеп Ллорет - адепт целостного подхода к проблеме. "Эта область исследований - океаны и здоровье человека - охватывает как приносимую морем пользу, так и риски, которым мы, люди, подвергаем море, и то, как эти угрозы в итоге негативно отражаются на нашем собственном здоровье, - отмечает он. - Речь идет о росте загрязнения морей, увеличении там количества патогенов, промышленном освоении..."

Серферы ныряют и рискуют

Загрязнение прибрежных вод может превратиться из пользы для здоровья в угрозу. Корнуолл на юго-западе Англии — популярное место для серфинга. Но желающие насладиться волнами вынуждены следить за предупреждениями о качестве воды. Во многих частях страны перегруженные очистные сооружения порой сбрасывают неотфильтрованные стоки в море, что делает прибрежную зону непригодной для купания и занятий серфингом.

Иззи Росс, страстная любительница серфинга, одновременно - активистка НПО Surfers Against Sewage. "Водный спорт очень важен для моего психического здоровья, как важен он для многих живущих в Корнуолле людей, - признается женщина. - Но, к сожалению, порой в воду не войти, так как это рискованно".

Загрязненная морская вода действительно может доставить серферам немало неприятностей. "Иногда вы случайно глотаете воду, а с ней — и потенциально опасные бактерии, вирусы, - говори Росс. - В прошлом году у нас было 720 сообщений от пострадавших, у некоторых были такие последствия как гастроэнтерит, глазные и ушные инфекции, болезни мочевыводящих путей. Был даже случай почечной недостаточности".

Море и антибиотики

Чтобы разобраться в проблеме, серферы объединили усилия с исследователями Европейского центра окружающей среды и здоровья человека при медицинском факультете Эксетерского университета. В рамках проекта, финансируемого ЕС, эксперты проанализировали образцы, взятые у серферов по всей Великобритании. Результаты неутешительны. Эпидемитлог-эколог Энн Леонард рассказывает: "Мы обнаружили, что вероятность наличия устойчивых к антибиотикам бактерий в кишечной микробиоме серферов примерно втрое выше, чем у людей, которые не заходят в воду. Это серьёзно, ведь есть вероятность распространения устойчивых к антибиотикам патогенов среди населения".

Городские и сельскохозяйственные стоки стекают в море, способствуя появлению устойчивых к лекарствам патогенов. Такие инфекции наносят урон, сравнимый по серьезности с пандемией коронавируса. К 2050 году они могут стать главной причиной смертности во всем мире.

О серьезнейших рисках предупреждает и микробиолог Уильям Гейз из Медицинской школы Эксетерского университета. "Отходы жизнедеятельности человека и животных содержат, в числе прочего, и остатки антибиотиков, - подтверждает он. - Даже сильно разбавленные, к примеру, в речной или морской воде, они как мы видим, могут способствовать дальнейшему развитию устойчивости к антибиотикам."

Лабораторные эксперименты в Эксетерском университете подтвердили реальную угрозу здоровью. Результаты показывают: загрязнение океанов опасными веществами должно беспокоить не только серферов и других отдыхающих на море, но и всех без исключения жителей планеты.

"Принято считать, что загрязнение антибиотиками - это в большей степени проблема стран с низким и средним уровнем дохода, где производят антибиотики и вынуждены сбрасывать фармотходы в отсутствии адекватной санитарной инфраструктуры. Но мы доказали, что даже в Великобритании выявляется достаточное для повышения резистентности количество антибиотиков" , - рассказывает микробиолог Эйми Мюррей.

Ученые единодушны: наше здоровье тесно связано со здоровьем океана. Благополучие морей улучшает наше собственное самочувствие, а угрозы морской природе угрожают и нам.