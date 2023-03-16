Система залоговой тары действует в Норвегии с 1902 года: почему Великобритания отстает от соседей?

В Великобритании разгорается борьба вокруг планов Шотландии ввести систему сбора тары.
Эта схема должна заработать в августе. К стоимости напитков и некоторых продуктов будет добавлены цена одноразовых бутылок и банок, около 20 пенсов (0,23 евро). Покупатели смогут получить эти деньги обратно, если вернут их на переработку.
Цель состоит в том, чтобы к 2024 году добиться 90-процентного уровня сбора бутылок и банок.
Но для нормальной работы, по мнению экспертов, необходимо сделать исключение из правил, согласно которому разные нормы не могут применяться к одному и тому же продукту, продаваемому в Шотландии и Англии.
Министр по делам Шотландии Алистер Джек намерен отклонить просьбу Шотландской национальной партии о таком исключении, что может помешать реализации плана. Он раскритиковал эту систему, заявив, что она будет вредна как для потребителей, так и для бизнеса.
"Планка исключения действительно очень высока", - сказал он в Палате общин.
В Англии, Северной Ирландии и Уэльсе также планируется ввести схему возврата бутылок и банок. Впервые о ней было объявлено в 2018 году, но из-за задержек она не будет введена до октября 2025 года. Кроме того, планы в Северной Ирландии и Англии не включают стеклянную тару, как в Шотландии и Уэльсе.
По оценкам Zero Waste Scotland, эта небольшая разница позволит им перерабатывать более 500 миллионов стеклянных бутылок в год. Таким образом, в течение следующих 25 лет будет "сэкономлено" более 1,2 миллиона тонн CO2.
В каких еще европейских странах существуют схемы возврата тары?
В ряде европейских стран уже действует подобная практика, в частности в Норвегии. Там она появилась в 1902 году. Автоматы, позволяющие потребителям самостоятельно возвращать пустые бутылки и банки, были установлены в начале 1970-х годов.
Клиенты платят 2 норвежские кроны (около 0,20 евро) за тару объемом 0,5 литра или меньше и 3 норвежские кроны (около 0,30 евро) за тару объемом более полулитра. Они могут возвращать пластиковые и металлические контейнеры для всех видов напитков.
В 2021 году в среднем было возвращено 92,3% использованной тары - 91,5% банок и 92,8% пластиковых бутылок.
Германия - еще одна страна с весьма успешной системой сдачи тары. Еще в 2002 году она вдохновилась скандинавскими странами и ввела систему Einwegpfand.
Согласно требованиям, все магазины, продающие напитки в стране, должны принимать обратно тару и возвращать залог за нее покупателям.
Из-за негативного воздействия на окружающую среду залог за пластиковые бутылки выше - €0,25. Для более легко используемых повторно материалов, таких как стекло, депозит ниже. Это делается, чтобы побудить людей покупать напитки в стеклянной таре и стимулировать их возвращать пластиковую тару.
Как и в Норвегии, процент возврата превышает 90 процентов.
В Дании также действует одна из самых успешных в мире схем возврата. В 2021 году было возвращено 1,9 миллиарда бутылок и банок. Показатель возврата пластиковых бутылок является самым высоким в Европе - 96 процентов. При этом 93 процента бутылок и банок в Дании перерабатываются в новую тару.
Почему схема возврата тары в Шотландии вызывает столько споров?
Несмотря на успех подобных схем в Европе, некоторые политики критикуют план Шотландии.
Все три кандидата в лидеры от Шотландской национальной партии заявили, что в нынешнем виде он не может быть реализован. Кейт Форбс заявила, что "приостановит" схему, Эш Риган хочет отменить ее, а Хумза Юсаф выступил за годичное исключение для малого бизнеса.
Отчасти проблема заключается в том, что схемы в Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсе не совпадают.
Компании опасаются, что это приведет к увеличению и без того растущих расходов. Производителей призывают маркировать товары, предназначенные для продажи в стране, специальными шотландскими штрих-кодами.
Торговые организации утверждают, что это может привести к исчезновению продукции с полок магазинов в Шотландии. Предприниматели уверяют, что им нужен более длительный период адаптации.
Представительница шотландских зеленых Лорна Слейтер уверена, что запланированная на 16 августа дата начала внедрения системы будет достигнута.
Она сказала Би-би-си, что уже была отсрочка на один год, чтобы помочь компаниям восстановиться после пандемии COVID-19, и напомнила, что в проект вложены миллионы.