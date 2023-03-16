Система залоговой тары действует в Норвегии с 1902 года: почему Великобритания отстает от соседей?

В Великобритании разгорается борьба вокруг планов Шотландии ввести систему сбора тары.

Эта схема должна заработать в августе. К стоимости напитков и некоторых продуктов будет добавлены цена одноразовых бутылок и банок, около 20 пенсов (0,23 евро). Покупатели смогут получить эти деньги обратно, если вернут их на переработку.

Цель состоит в том, чтобы к 2024 году добиться 90-процентного уровня сбора бутылок и банок.

Но для нормальной работы, по мнению экспертов, необходимо сделать исключение из правил, согласно которому разные нормы не могут применяться к одному и тому же продукту, продаваемому в Шотландии и Англии.

Министр по делам Шотландии Алистер Джек намерен отклонить просьбу Шотландской национальной партии о таком исключении, что может помешать реализации плана. Он раскритиковал эту систему, заявив, что она будет вредна как для потребителей, так и для бизнеса.

"Планка исключения действительно очень высока", - сказал он в Палате общин.

В Англии, Северной Ирландии и Уэльсе также планируется ввести схему возврата бутылок и банок. Впервые о ней было объявлено в 2018 году, но из-за задержек она не будет введена до октября 2025 года. Кроме того, планы в Северной Ирландии и Англии не включают стеклянную тару, как в Шотландии и Уэльсе.

По оценкам Zero Waste Scotland, эта небольшая разница позволит им перерабатывать более 500 миллионов стеклянных бутылок в год. Таким образом, в течение следующих 25 лет будет "сэкономлено" более 1,2 миллиона тонн CO2.

В каких еще европейских странах существуют схемы возврата тары?

В ряде европейских стран уже действует подобная практика, в частности в Норвегии. Там она появилась в 1902 году. Автоматы, позволяющие потребителям самостоятельно возвращать пустые бутылки и банки, были установлены в начале 1970-х годов.

Клиенты платят 2 норвежские кроны (около 0,20 евро) за тару объемом 0,5 литра или меньше и 3 норвежские кроны (около 0,30 евро) за тару объемом более полулитра. Они могут возвращать пластиковые и металлические контейнеры для всех видов напитков.

В 2021 году в среднем было возвращено 92,3% использованной тары - 91,5% банок и 92,8% пластиковых бутылок.

Германия - еще одна страна с весьма успешной системой сдачи тары. Еще в 2002 году она вдохновилась скандинавскими странами и ввела систему Einwegpfand.

Сдача тары: не только чистота, но и неплохой доход AFP

Согласно требованиям, все магазины, продающие напитки в стране, должны принимать обратно тару и возвращать залог за нее покупателям.

Из-за негативного воздействия на окружающую среду залог за пластиковые бутылки выше - €0,25. Для более легко используемых повторно материалов, таких как стекло, депозит ниже. Это делается, чтобы побудить людей покупать напитки в стеклянной таре и стимулировать их возвращать пластиковую тару.

Как и в Норвегии, процент возврата превышает 90 процентов.

В Дании также действует одна из самых успешных в мире схем возврата. В 2021 году было возвращено 1,9 миллиарда бутылок и банок. Показатель возврата пластиковых бутылок является самым высоким в Европе - 96 процентов. При этом 93 процента бутылок и банок в Дании перерабатываются в новую тару.

Почему схема возврата тары в Шотландии вызывает столько споров?

Несмотря на успех подобных схем в Европе, некоторые политики критикуют план Шотландии.

Все три кандидата в лидеры от Шотландской национальной партии заявили, что в нынешнем виде он не может быть реализован. Кейт Форбс заявила, что "приостановит" схему, Эш Риган хочет отменить ее, а Хумза Юсаф выступил за годичное исключение для малого бизнеса.

Отчасти проблема заключается в том, что схемы в Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсе не совпадают.

Алюминиевая тара тоже подлежит возврату Pexels

Компании опасаются, что это приведет к увеличению и без того растущих расходов. Производителей призывают маркировать товары, предназначенные для продажи в стране, специальными шотландскими штрих-кодами.

Торговые организации утверждают, что это может привести к исчезновению продукции с полок магазинов в Шотландии. Предприниматели уверяют, что им нужен более длительный период адаптации.

Представительница шотландских зеленых Лорна Слейтер уверена, что запланированная на 16 августа дата начала внедрения системы будет достигнута.

Она сказала Би-би-си, что уже была отсрочка на один год, чтобы помочь компаниям восстановиться после пандемии COVID-19, и напомнила, что в проект вложены миллионы.