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Ученые ищут устойчивые к жаре агрокультуры

Ученые ищут устойчивые к жаре агрокультуры
Авторское право  euronews
 Jeremy Wilks

Как накормить население Земли в условиях глобального потепления и связанных с ним экстремальных погодных явлений? Вопрос, который необходимо оперативно решать с учетом прогнозов роста населения планеты с 7 до 10 миллиардов в ближайшие 40 лет. Голландские ученые пытаются найти культуры, способные противостоять температурному стрессу. Отправной точкой, по их словам, является "обучение у природы" – наблюдение, как в естественных условиях растения приспосабливаются к трудностям.

Третье место среди самых жарких

Актуальность и неотложность их исследований подчеркивают последние данные программы мониторинга атмосферы Земли "Коперник". Они безапелляционны: июнь-22 стал третьим самым теплым месяцем в истории наблюдений, температура превысила средние значения за период с 1991 по 2020 год на 0,3°C.

© Euronews
Жаркий июнь -2022.© Euronews

Жарче становится во всех частях континента. Пиковые значения в первый месяц лета превысили средние сезонные показатели на 20 градусов.

Несколько примеров: в Банаке на севере Норвегии столбик термометра поднялся до 32,5°C, что на 20°C выше обычной для июня температуры. 40,6° C зафиксировали в Рошфоре, на западе Франции - и это опять почти 20° C выше среднего значения. 40,4°C пережили в хорватском Книне, что на 12° C выше самого высокого среднего значения для этого месяца.

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Температурные аномалии июня в Европе.© Euronews

Засуха в центральной и северной Италии также усугубилась в прошлом месяце.

Courtesy: Copernicus/ESA
Динамика обмеления реки ПО. Ситуация двухгодичной давности.Courtesy: Copernicus/ESA

 Сравним спутниковые снимки двухгодичной давности и те, что сняты в июне, легко заметить, что река мелеет.

Courtesy: Copernicus/ESA
Обмеление усиливается. Лето-2022.Courtesy: Copernicus/ESA

Еще один график, предоставленный системой "Коперник", показывает, что почва была суше среднего уровня не только в большей части Италии и Португалии, но и по всей Европе, вплоть до Каспийского моря.

Source: Copernicus Climate Change Service.
Засуха: от Португалии до Каспийского моря.Source: Copernicus Climate Change Service.

Урожаи снижаются, что делать?

Данные, которые указывают на срочную необходимость поиска новых решений для обеспечения продовольственной безопасности в ближайшем будущем.

Ячмень и другие зерновые имеют огромное значение для нашего рациона. Но многие культуры, объясняет Вильма ван Эссе, биолог и исследователь из Вагенингенского университета в Нидерландах, уже ощущают последствия изменения климата. "Урожаи снижаются, в частности, из-за экстремальной жары в Индии или засухи в Европе, - уточняет она. - И мы знаем, что в будущем таких климатических явлений будет больше".

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Экспериментальные ростки. Как они реагируют на засуху?Euronews

Учеба у природы

"Мы наблюдаем  за растениями в условиях климатического стресса в естественной среде и отбираем самые резистентные", - рассказывает Вильма ван Эссе.  Селекция  может занять десятилетия. Шаг первый: подвергнуть различные образцы ячменя эксперименту с высокой температурой и дефицитом воды. Растения реагируют по-разному, в зависимости от стадии развития, говорят ученые.

"Если жара наступила на ранней стадии развития, то росток дает меньше побегов, - объясняет ван Эссе. - Если экстремальные температуры возникают позже, то это может привести к образованию меньшего количества семян".