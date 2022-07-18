Пожары на юге Европы не стихают

Во французском департаменте Жиронда огнём уничтожено уже более 14 тысяч гектаров леса, пожары дошли до береговой черты. 16 тысяч туристов на прошлой неделе были вынуждены прервать отпуск и эвакуироваться. Власти региона ещё ранее призвали новых гостей пока не приезжать. С огнём уже борются более 1700 пожарных, но пока они признают, что их успехи невелики. На западе Франции температура воздуха достигает 40°C, а в некоторых районах и выше.

В соседней Испании — ещё тяжелее: более 45°C. За два дня жертвами там стали уже два человека: в понедельник на северо-западе страны нашли тело пастуха, ранее в том же районе погиб пожарный. По данным властей, по всему королевству отмечено около 20 крупных очагов. Уничтожено более 4500 гектаров леса, тысячи человек эвакуируются из населённыхпунктов, которые оказались на пути пламени. Прогнозы также не внушают оптимизма: во вторник будет краткое похолодание, но уже в среду жара вернётся.

В Португалии в понедельник максимальный уровень пожарной опасности объявлен в 80 муниципалитетах 10 округов. 700 огнеборцев пытаются справиться со стихией уже вторую неделю. Власти страны запросили помощь Евросоюза: пожарные самолёты и данные спутниковых наблюдений в реальном времени.