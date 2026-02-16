Через несколько месяцев после того, как Украину потрясло масштабное расследование коррупции в государственной энергетической компании "Энергоатом", бывшему министру энергетики Герману Халущенко было предъявлено официальное обвинение. Накануне он был задержан на границе при попытке покинуть страну
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в преступной группировке в рамках расследования коррупции в государственной атомной энергетической компании "Энергоатом".
В заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтверждается, что два антикоррупционных ведомства "расширили круг подозреваемых по делу "Мидас".
"Бывший министр энергетики (2021-2025) был изобличен в отмывании денег и участии в преступной организации", - говорится в заявлении.
По данным следствия, которое впервые всколыхнуло Украину в ноябре, члены преступной группы инициировали регистрацию фонда на острове Ангилья в феврале 2021 года.
Целью фонда было привлечение около 118 миллионов евро в виде "инвестиций", а среди "инвесторов" значилась семья Галущенко, говорится в сообщении бюро.
По данным НАБУ, на счета фонда, контролируемые семьей экс-министра, было перечислено более 8,8 млн евро. Кроме того, более 1,3 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона евро) и 2,4 миллиона евро наличными были сняты и отправлены непосредственно его семье в Швейцарии.
Часть средств была потрачена на обучение детей Галущенко в лучших швейцарских учебных заведениях и размещена на счетах бывшей жены. Оставшаяся часть якобы была размещена на депозите, "получая дополнительный доход для личного использования семьей".
С 2021 по 2025 год Галущенко занимал пост министра энергетики, а в июле 2025 года был назначен министром юстиции. В ноябре НАБУ в рамках расследования провело обыски на объектах, связанных с ним.
По данным НАБУ, деньги якобы отмывались различными способами, включая криптовалюту и "инвестиции" в фонд.
Галущенко пока не комментировал выдвинутые против него обвинения.
Расследование продолжается
Расследование в отношении Галущенко проводилось антикоррупционными органами страны в рамках дела, связанного с государственной атомной энергетической компанией "Энергоатом". Обвинения предъявлены еще восьми подозреваемым.
По данным следствия, предполагаемым главарем группировки является Тимур Миндич, бывший приближенный президента Украины Владимира Зеленского.
В воскресенье Галущенко был задержан при попытке пересечь границу, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"При пересечении границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках расследования дела "Мидас", - говорится в сообщении НАБУ.
По данным украинских СМИ, экс-министр энергетики был снят с поезда и доставлен в Киев для дальнейшего допроса и проведения следственных действий.
Антикоррупционное бюро сообщило, что группа собирала взятки с подрядчиков "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости каждого контракта.
По данным НАБУ, было отмыто около 100 миллионов долларов.
"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 4 миллиардов евро осуществлялось не чиновниками, а посторонними лицами, не имевшими официальных полномочий", - говорится в заявлении НАБУ, опубликованном в ноябре.
Обвинение заключается в том, что они получали платежи от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру, в то время как миллионы украинцев по всей стране страдают от перебоев в подаче электроэнергии и отключений электричества после российских атак.
Расследование продолжается, и НАБУ заявило, что сотрудничает с 15 странами мира.