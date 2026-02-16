Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в преступной группировке в рамках расследования коррупции в государственной атомной энергетической компании "Энергоатом".

В заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтверждается, что два антикоррупционных ведомства "расширили круг подозреваемых по делу "Мидас".

"Бывший министр энергетики (2021-2025) был изобличен в отмывании денег и участии в преступной организации", - говорится в заявлении.

По данным следствия, которое впервые всколыхнуло Украину в ноябре, члены преступной группы инициировали регистрацию фонда на острове Ангилья в феврале 2021 года.

Целью фонда было привлечение около 118 миллионов евро в виде "инвестиций", а среди "инвесторов" значилась семья Галущенко, говорится в сообщении бюро.

По данным НАБУ, на счета фонда, контролируемые семьей экс-министра, было перечислено более 8,8 млн евро. Кроме того, более 1,3 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона евро) и 2,4 миллиона евро наличными были сняты и отправлены непосредственно его семье в Швейцарии.

Часть средств была потрачена на обучение детей Галущенко в лучших швейцарских учебных заведениях и размещена на счетах бывшей жены. Оставшаяся часть якобы была размещена на депозите, "получая дополнительный доход для личного использования семьей".

С 2021 по 2025 год Галущенко занимал пост министра энергетики, а в июле 2025 года был назначен министром юстиции. В ноябре НАБУ в рамках расследования провело обыски на объектах, связанных с ним.

По данным НАБУ, деньги якобы отмывались различными способами, включая криптовалюту и "инвестиции" в фонд.

Галущенко пока не комментировал выдвинутые против него обвинения.

Расследование продолжается

Расследование в отношении Галущенко проводилось антикоррупционными органами страны в рамках дела, связанного с государственной атомной энергетической компанией "Энергоатом". Обвинения предъявлены еще восьми подозреваемым.

По данным следствия, предполагаемым главарем группировки является Тимур Миндич, бывший приближенный президента Украины Владимира Зеленского.

В воскресенье Галущенко был задержан при попытке пересечь границу, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"При пересечении границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках расследования дела "Мидас", - говорится в сообщении НАБУ.

По данным украинских СМИ, экс-министр энергетики был снят с поезда и доставлен в Киев для дальнейшего допроса и проведения следственных действий.

Антикоррупционное бюро сообщило, что группа собирала взятки с подрядчиков "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости каждого контракта.

По данным НАБУ, было отмыто около 100 миллионов долларов.

"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 4 миллиардов евро осуществлялось не чиновниками, а посторонними лицами, не имевшими официальных полномочий", - говорится в заявлении НАБУ, опубликованном в ноябре.

Обвинение заключается в том, что они получали платежи от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру, в то время как миллионы украинцев по всей стране страдают от перебоев в подаче электроэнергии и отключений электричества после российских атак.

Расследование продолжается, и НАБУ заявило, что сотрудничает с 15 странами мира.