Новые удары США по «наркокатерам»

По сообщениям минобороны США, потоплены три судна, погибли по меньшей мере 11 человек

Во вторник США сообщили об уничтожении ещё трёх небольших судов, предположительно связанных с наркокартелями.

Согласно заявлению Южного командования, удары были нанесены 16 февраля, два из них в восточной части Тихого океана и ещё один — в Карибском море.

Отмечается, что уничтоженные катера принадлежали «организациям, признанным террористическими», а также «следовали по известным маршрутам наркотрафика и участвовали в операциях по торговле наркотиками».

Операцию по планомерному уничтожению судов, предположительно перевозящих наркотики в США, Вашингтон начал в августе прошлого года. Изначально заявлялось, что таким образом оказывается давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в США называли одним из крупнейших наркобаронов.

По имеющимся данным, с тех пор потоплено более 40 судов, на них погибли около 150 человек. Также был нанесён по меньшей мере один удар по береговой инфраструктуре.

Противники Дональда Трампа и правозащитные организации сильно сомневаются в правовых основах нападений в международных водах и по поводу возможных жертв среди мирных жителей.

