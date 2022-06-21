ЕС помогает бороться с браконьерами в Индийском океане

Западная часть Индийского океана богата рыбой. Это средства к существованию для жителей побережий и опора для промысловой промышленности. Но есть у этого изобилия и обратная сторона: этот район так трудно контролировать, что сюда стекаются браконьеры. Как Европа помогает странам региона противостоять этой угрозе?

Рынок для рыбаков

На Сейшельских островах, архипелаге в юго-западной части Индийского океана, рыболовство - основной источник пищи и дохода для многих небольших общин, таких как Ла Ретрет на острове Маэ. Каждый вечер местные рыбаки возвращаются со свежим уловом, чтобы продать его на новом, хорошо оборудованном рынке. Он построен благодаря партнёрству между Европейском союзом и такими странами, как Сейшелы: они разрешают европейским судам вести промысел в своих территориальных водах, а в обмен европейцы разными способами поддерживают их рыбаков.

По словам президента местной ассоциации промысловиков, новое здание делает их работу более комфортной и безопасной. "Раньше у нас не было ни рынка, ни водопровода, ни крыши, - вспоминает Димитрий Мейден. - Рыбой торговали прямо с деревянных поддонов над канавой. Большая часть нашего улова закупается отелями, и мы не хотим, чтобы из-за проблем с гигиеной кто-то заболел".

Охота за нелегалами

Однако местные жители делятся не только хорошими новостями. С годами их уловы снижаются. Ассоциация призывает рыбаков думать о будущем и не ловить больше установленных норм. Но гораздо большую опасность для морских резервов представляют суда-браконьеры, приходящие сюда издалека и незаконно вылавливающие рыбу. Их действия дестабилизируют морские экосистемы, угрожают региональной экономике, сокращая рабочие места.

Браконьеры знают, что здешние воды богаты тунцом: 20% мирового улова происходит именно в западном Индийском океане. Власти стран региона принимают меры. Одна из главных -- международное патрулирование исключительных экономических зон.

Проверка судна. Euronews

"Осирис II" был маврикийским ярусоловом, пока его не конфисковали за незаконный промысел и не превратили в патрульное судно. Теперь на нем работают инспекторы, представляющие страны региона.

"Наша цель — проверять рыболовные суда: их груз и персонал, морские перегрузки с судна на судно, виды выловленных рыб", - объясняет капитан Паскаль Бриан.

Каждая патрульная группа проводит в море месяц, проверяя суда в нескольких исключительных экономических зонах. Контроль проходят и присутствующие там европейские промысловики. Эта инициатива Комиссии по Индийскому океану поддерживается программой ECOFISH Европейского Союза. В её рамках недавно выделили свыше 2 миллионов евро — на финансирование дальнейшего морского и воздушного патрулирования.

Контроль и еще раз контроль

Совместное патрулирование, считают специалисты, приносит свои плоды и является хорошей мерой сдерживания. Власти отмечают, что рыболовы сегодня лучше соблюдают правила — все 15 лет с начала патрулирования количество серьезных нарушений неуклонно снижается.

Но время от времени нарушителей все же ловят. Ромен Пувро, инспектор рыбнадзора, рассказывает о санкциях: "Если это небольшое нарушение, то будет просто штраф. В случае, если судно без лицензии, нам, возможно, придется доставить его в порт для более тщательной проверки".

Контроль в портах также усиливается, и все больше рыбинспекторов проходят интенсивные программы обучения. На Сейшельских островах рыболовецкие суда регулярно досматривают при разгрузке улова в порту Виктории. Лодки, ведущие промысел без лицензий, обычно держатся подальше от местных портов - в надежде, что их не обнаружат и не перехватят.

Наша съемочная группа заметила несколько арестованных судов, прибывших из Индии. За неделю патруль задержал сразу пять - за незаконный промысел. Местные инспекторы получают часть оборудования и ресурсов через программу Партнерства по устойчивому рыболовству (SFPA ) с Европейским союзом.

Джонни Луис из управление рыболовства Сейшельских островов акцентирует важность сотрудничества с Европой. "Спутниковый мониторинг, патрульные суда в море, воздушные средства контроля — все это стоит больших денег, - отмечает он. - Так что программа SFPA действительно облегчает властям это бремя. Это приводит к успешным задержаниям браконьеров, улучшению управления рыболовством. И мы осуществляем множество проектов по внедрению электронных систем на бортах наших собственных судов".

Новые технологии против браконьеров

В центре по контролю за рыболовецким промыслом в столице Сейшельских островов Виктории сотрудники пользуются новейшими технологиями для наблюдения за судами в море - включая электронную систему мониторинга, или EMS. Бортовые видеокамеры снимают весь процесс рыбной ловли: капитаны судов знают, что любое нарушение будет зафиксировано.

Центр мониторинга. Euronews

Родди Аллисоп, руководитель центра, рассказывает: "Когда судно возвращается в порт, мы извлекаем жесткий диск, переносим данные в наш компьютер и отсматриваем запись ловли. Если в их сети попадают китообразные, мы это видим. Если они выкидывают акул, сбрасывают случайный улов — мы тоже можем это отследить".

Как и Сейшельские острова, ещё одно островное государство в юго-западной части Индийского океана, республика Маврикий, имеет обширную морскую исключительную экономическую зону. Она составляет более 2 миллионов квадратных километров — в тысячу раз больше общей площади суши Маврикия. В местном центре контроля за промыслом сотрудники обычно работают с бумажными бортжурналами, которые ведут на рыболовецких судах. Занесенные в них записи должны совпадать с данными систем спутникового наблюдения.

Сравнивать записи вручную — медленно и обременительно, поэтому Маврикий внедряет новую технологию электронных бортжурналов.

Дивамбал Лутчманен, научная сотрудница центра, говорит о преимуществах новой технологии: "Все бумажные журналы заполняются капитаном вручную, и у каждого свой почерк, так что порой при проверке сложно разобрать, что там за цифры. Теперь с электронной системой отчетности будет попроще".

Рыба с чистым прошлым

Наконец, соглашения ЕС о партнерстве в области устойчивого рыболовства предусматривают полный контроль происхождения импортируемых продуктов. Ежегодно Европа импортирует более 6 миллионов тонн рыбы. Откуда она поступает, должно быть предельно ясно — не только в интересах продовольственной безопасности, но и для борьбы с незаконным промыслом и поддельной маркировкой рыбы.

В результате предприятия, участвующие в переработке, упаковке и доставке тунца — например, компания Froid des Mascareignes в Порт-Луи — внедрили системы, позволяющие конечным потребителям отследить происхождение рыбы вплоть до судна, которое ее выловило.

Эдди Моотоосами, операционный менеджер фирмы, рассказывает: "Теперь, когда мы внедрили эту комплексную систему, от разгрузки до холодильного склада, каждый может получать полную информацию в режиме реального времени. Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы клиентов — конечные потребители будут точно знать, как и откуда рыба попала на их тарелку".

Ни одна страна не может решить все проблемы управления океаном в одиночку. И рыбаки прибрежных деревень, и крупные промышленные компании зависят от здоровья морей — и сохранить его можно только совместными усилиями.