Разведка Швеции: "Действия России становятся все более рискованными и безрассудными"

Россия представляет собой доминирующую военную угрозу в непосредственной близости от Швеции. Об этом говорится в ежегодном докладе шведской Службы военной разведки и безопасности (MUST).

В документе указывается, что Россия продолжит наращивать военный потенциал, направленный против Швеции и НАТО, даже с учётом изменений в ходе войны в Украине.

Россия остаётся определяющим фактором при планировании обороны и оценке военных рисков для Швеции в средне- и долгосрочной перспективе.

Поведение России вблизи Швеции - ключевой фактор ухудшения безопасности.

"Помимо крупномасштабной агрессии России против Украины, мы видим, как действия России с использованием гибридных средств в отношении НАТО и ЕС становятся все более рискованными и безрассудными", - пишет в обзоре глава MUST генерал-лейтенант Томас Нильссон.

Россия активно использует гибридные методы воздействия: саботаж и разрушение критической инфраструктуры; нарушения воздушного пространства с использованием самолётов и дронов; кибератаки, разведывательные операции и информационное влияние.

Цель таких операций - создание нестабильности, усиление неопределённости и давления, в том числе попытки ослабить поддержку Украины и подорвать единство НАТО и ЕС

По оценкам Службы, Россия уделяет приоритетное внимание мерам по укреплению своего военного потенциала в регионе.

По оценкам MUST, Россия постепенно увеличивает свою военную способность в районе Балтийского моря и в непосредственной близости от Швеции. Даже если война в Украине закончится, рост способности российских вооружённых сил может ускориться, особенно при снятии санкций или перераспределении ресурсов с других направлений.

Стратегический конфликт с Западом

Шведская разведка подчёркивает, что российское руководство рассматривает себя в состоянии "стратегического конфликта с Западом", при этом одной из целей остаётся изменение существующего мирового порядка. При этом Кремль готов использовать масштабное военное насилие для достижения политических целей, что сопровождается значительными человеческими потерями и разрушением.

Эта военная угроза воспринимается как реальная и конкретнаяи требует внимания и подготовки со стороны стран НАТО и Швеции

В докладе говорится, что Китай и Россия одновременно развивают свои инструменты влияния - политические, экономические и военные, что оказывает влияние на безопасность Швеции.

Служба военной разведки и безопасности Швеции отмечает также, что международная политика все больше характеризуется конкуренцией между великими державами, которые ведут все более ожесточенную борьбу за важные ресурсы, политическое влияние и доступ к ключевым технологиям. Для оказания давления на другие страны используются политические и экономические средства. Одной из областей, где это происходит, является Арктика.

"Соревнование великих держав характеризовало ландшафт политики безопасности еще до нападения России на Украину в 2022 году, но соперничество еще более усилилось, что привело к снижению глобальной стабильности и предсказуемости", - говорит Томас Нильссон.