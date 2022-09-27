Как в ЕС отслеживают каждое судно в море: объяснение эксперта

Затопление нефтяного танкера "Эрика" у побережья Франции в 1999 году - одна из самых страшных экологических катастроф региона. Тогда в море вылились тысячи тонн нефти, это убило флору и фауну и загрязнило сотни километров побережья в Бретани. После катастрофы ЕC принял меры для предотвращения аварий такого масштаба в будущем, включая создание Европейского агентства морской безопасности (EMSA), которое отвечает за создание и эксплуатацию новой системы мониторинга движения судов под названием SafeSeaNet. Система полностью вступила в строй в 2009 году. Как это работает сегодня?

Рассказывает Майкл Рисли, руководитель проекта в Европейском агентстве морской безопасности.

"Каждое судно определенного типа и свыше определенного размера должно, по существующим международным конвенциям, передавать радиосигнал. Таким образом, мы можем идентифицировать его, узнать координаты, скорость, взятый курс и место прибытия.

EMSA сводит воедино всю информацию, собранную государствами-членами. Мы собираем эти данные сообща, чтобы создать единое морское изображение. Это гораздо более эффективный подход, так как, делясь информацией с государствами-членами, мы снижаем погрешности.

Она передается с судов через различные системы. По всему ЕС, в прибрежных районах, развернута система вышек SafeSeaNet, которые ловят сигналы, передаваемые судами. Применяемая на вышках технология автоматической идентификации (SIA) также установлена на спутниках.

Затем EMSA получает от государств-членов, имеющих национальные космические программы, а также от коммерческого сектора, спутниковую информацию и сводит ее в единое изображение. Таким образом, мы всегда имеем самые актуальные данные о положении каждого судна, независимо от того, откуда оно прибыло. Государства-члены также обмениваются большим объемами сведений о безопасности. Например, если судно перевозит горючие материалы. Очень важно, чтобы страны были в курсе, поскольку в случае аварии на море мы должны точно знать, как вмешаться, например, какие химические дисперсанты нужны, есть ли риск взрыва. В большинстве случаев, к счастью, аварий не происходит. Даже когда судно прибывает в порт, мы должны знать, какое оборудование потребуется для его безопасной разгрузки. Если в контейнере перевозится что-то опасное, мы должны быть особенно внимательны во время разгрузочных работ".