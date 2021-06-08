Мед как антибиотик

Мед с древних времен называли нектаром богов. Вкусовые качества этого сладкого продукта по достоинству оценили и взрослые, и дети, как, например, участники фестиваля меда в румынском городе Яссы.

Но мед еще и очень полезен для здоровья, так как содержит антиоксиданты, минералы и ферменты. По словам экспертов, он может быть использован и для медицинского применения.

Флорин Оансеа, научный директор Icehim: "Мед - это еще и лекарство. Он не только содержит энергетические соединения, но и имеет в своей структуре ряд биоактивных элементов, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека: полифенолы, другие виды белков, которые поступают от пчел, и все они обладают естественным антибиотическим эффектом".