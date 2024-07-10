Сыр на завтрак, на закуску, на обед: как меняются пищевые привычки французов

Во многих странах сыры - скорее ингредиент, дополнение к блюду. А в меню французских ресторанов они вписаны отдельной строкой. Сырную тарелку подают после мясного и перед десертом. Но даже строго соблюдаемые французами кулинарные традиции начали меняться.

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Багет, устрицы, фуагра и, конечно, сыр - чуть ли не первое, что приходит на ум, если речь идёт о гастрономии Франции.

За один только год среднестатистический француз покупает целых 12,5 килограммов сыра.

Недостатка в выборе нет - в стране насчитывается около 1200 его сортов: от Булет д'Авен из коровьего молока, который производят на севере Франции, до многочисленных разновидностей козьих сыров из долины Луары, Альп и других регионов.

В целом, молочная промышленность Франции обеспечивает почти 300 000 рабочих мест. Из чего понятно, что сырное производство там - крупный бизнес.

В ресторанах сыр не аккомпанемент, а отдельное блюдо, которое подают в оформлении, на красивой тарелке или специальной доске.

Но даже строго соблюдаемые кулинарные традиции претерпевают изменения.

Об этом говорят рестораторы Fromagerie Quatrehomme, культового парижского заведения, существующего с 1950-х годов.

Натали Катрехомм, владелица ресторана Fromagerie Quatrehomme:

“По традиции, сырную тарелку подают после основного блюда и перед десертом. Так во Франции заведено. Но этот традиционный способ подачи сыра меняется. Теперь можно заказать его вместе с мясным блюдом, в качестве закуски, а не после главного блюда. Сыр можно есть за завтраком. Представление о том, как употреблять его в пищу действительно меняется”.

Но как бы не менялись пищевые привычки французов, их страсть к сырам остаётся неизменной.