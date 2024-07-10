EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Сыр на завтрак, на закуску, на обед: как меняются пищевые привычки французов

Во Франции насчитывается около 1200 сортов сыра.
Во Франции насчитывается около 1200 сортов сыра. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Во многих странах сыры - скорее ингредиент, дополнение к блюду. А в меню французских ресторанов они вписаны отдельной строкой. Сырную тарелку подают после мясного и перед десертом. Но даже строго соблюдаемые французами кулинарные традиции начали меняться.

РЕКЛАМА

Багет, устрицы, фуагра и, конечно, сыр - чуть ли не первое, что приходит на ум, если речь идёт о гастрономии Франции.

За один только год среднестатистический француз покупает целых 12,5 килограммов сыра.

Недостатка в выборе нет - в стране насчитывается около 1200 его сортов: от Булет д'Авен из коровьего молока, который производят на севере Франции, до многочисленных разновидностей козьих сыров из долины Луары, Альп и других регионов.

В целом, молочная промышленность Франции обеспечивает почти 300 000 рабочих мест. Из чего понятно, что сырное производство там - крупный бизнес.

В ресторанах сыр не аккомпанемент, а отдельное блюдо, которое подают в оформлении, на красивой тарелке или специальной доске.

Но даже строго соблюдаемые кулинарные традиции претерпевают изменения.

Об этом говорят рестораторы Fromagerie Quatrehomme, культового парижского заведения, существующего с 1950-х годов.

Натали Катрехомм, владелица ресторана Fromagerie Quatrehomme:

“По традиции, сырную тарелку подают после основного блюда и перед десертом. Так во Франции заведено. Но этот традиционный способ подачи сыра меняется. Теперь можно заказать его вместе с мясным блюдом, в качестве закуски, а не после главного блюда. Сыр можно есть за завтраком. Представление о том, как употреблять его в пищу действительно меняется”.

Но как бы не менялись пищевые привычки французов, их страсть к сырам остаётся неизменной.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Французское пиво завоёвывает Бельгию

Карривурст, пфефферпоттхаст, швайнзахэ: чем кормят болельщиков в разных городах Евро-2024 в Германии

Французские шеф-повара готовятся к Олимпиаде в Париже

Франция французская кухня Традиция ресторан Сыр культура питания