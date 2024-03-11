Оскар 2024: Самые стильные (и не очень) знаменитости

От потрясающих платьев Эммы Стоун, Флоренс Пью и Давайн Джой Рэндольф до человека, на котором не было ничего, кроме конверта, - в этом году на церемонии вручения "Оскара" было представлено несколько незабываемых образов.

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Наконец-то закрылся очередной сезон кинопремий.

На довольно предсказуемой 96-й церемонии вручения "Оскаров" основные награды забрал "Оппенгеймер", в том числе как лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер и еще в четырех категориях.

Однако на фоне ожидаемых побед остается один вопрос: кто выиграл на красной дорожке "Оскара"?

Ниже представлены знаменитости, которые, по нашему скромному мнению, продемонстрировали самые незабываемые и потрясающие модные образы вечера.

Эмма Стоун

Эмма Стоун позирует с наградой за главную роль в фильме «Бедные-несчастные» на церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье, 10 марта 2024 года. Credit: Jordan Strauss/AP

Великолепная Эмма Стоун, получившая награду в номинации "Лучшая ведущая актриса" за роль Беллы Бакстер в фильме "Бедные-несчастные", блистала на красной дорожке в восхитительном мятно-зеленом платье без бретелек.

Однако во время своей речи она рассказала, что молния на ее платье сломалась, в результате чего лиф в корсетном стиле разошелся сзади.

"О боже. Мое платье порвалось", - сказала Стоун зрителям. Думаю, это случилось во время песни "I'm Just Ken". Я почти уверена".

Ну что ж, Эмма, мы все еще любим тебя, даже несмотря на подобные неурядицы с гардеробом!

Райан Гослинг

Райан Гослинг исполняет песню «I’m Just Ken» из фильма «Барби» во время церемонии «Оскара» в воскресенье, 10 марта 2024 года. Credit: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Райан Гослинг на красной дорожке «Оскара» в воскресенье, 10 марта 2024 года, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Credit: AP Photo

Стиль Гослинга привнес серьезную "энергетику" в церемонию вручения "Оскара" в этом году!

Актер из фильма "Барби" прошелся по красной дорожке в элегантном черно-серебристом костюме, небрежно расстегнув рубашку.

Его образ на сцене также был более чем "кеновым". Он ошеломил всех розовым костюмом от Gucci, в котором исполнил эпическую песню "I'm Just Ken".

Жюстин Трие

Жюстин Трие на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Жюстин Трае стала настоящим Аль Капоне.

Французский режиссер/сценарист, получившая "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к юридической драме "Анатомия падения", была одета в ослепительный полосатый костюм Louis Vuitton в сочетании с атласным топом и элегантными черными туфлями.

Давайн Джой Рэндольф

Давайн Джой Рэндольф на "Оскаре-2024" Credit: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Рэндольф, получившая награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Оставленные", появилась в причудливом бледно-голубом платье с пайетками, украшенном рукавами из игривого тюля.

Колман Доминго

Колман Доминго на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Доминго был воплощением элегантности и стиля прошлой ночью.

Номинант на премию "Лучший актер" вышел на красную дорожку в элегантном черном двубортном костюме Louis Vuitton, дополненном игривым галстуком-бабочкой и ослепительными украшениями от David Yurman.

Зендея

Зендея на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Зендея привела всех в восторг своим изящным серебристо-розовым платьем Armani Privé с металлическими узорами.

Звезда "Эйфории" и "Дюны" дополнила свой образ шикарной прической с боковым пробором и привлекательными серьгами-капельками.

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Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший на "Оскаре-2024" Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

Неизменно крутой Роберт Дауни-младший провел вечер в полностью черном костюме от Saint Laurent.

Сандра Хюллер

Сандра Хюллер на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Образ Сандры Хюллер заставил нас влюбиться в нее.

Звезда "Анатомии падения", номинированная на звание лучшей актрисы, поразила нас платьем Schiaparelli с яркими структурными деталями, дополненным украшениями Cartier.

P.S. Мы брали у нее интервью в прошлом году, и она была восхитительна.

Флоренс Пью

Флоренс Пью на "Оскаре-2024" Credit: John Locher/Invision/AP

Когда бы ни проходило мероприятие с красной дорожкой, вы можете быть уверены, что мисс Пью будет на нем.

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Игриво отдавая дань уважения своей свирепой героине в фильме "Дюна: Часть вторая", принцессы Ирулан, Пью появилась на церемонии вручения премии "Оскар 2024" в мерцающем серебристом платье от миланского ателье Del Core.

Юджин Ли Янг

Юджин Ли Янг на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

ПОТРЯСАЮЩЕ! Поговорим о заявлении.

Юджин Ли Янг, озвучивший номинированный на "Оскар" анимационный фильм "Нимона", поразил воображение экстравагантным красным платьем-смокингом от ателье Walter Mendez Atelier.

Мы не остались равнодушными к этому образу.

Джон Красински и Эмили Блант

Эмили Блант и Джон Красински на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Кто не любит яркую голливудскую пару? Особенно когда они так хорошо выглядят.

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Номинантка на звание лучшей актрисы второго плана Эмили Блант блистала в потрясающем платье от кутюр Schiaparelli с дерзким разрезом на ноге. Не стоит забывать и о ее одетом с иголочки муже Джоне Красински, который идеально дополнил ее в элегантном белом смокинге.

Лупита Нионго

Лупита Нионго вручает награду за лучшую роль актрисы второго плана на церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье, 10 марта. Credit: AP Photo

Лупита Нионго, укравшая наши сердца десять лет назад своей победой в номинации "Лучшая актриса второго плана" за фильм "12 лет рабства", вновь предстала на сцене "Оскара" в своем истинном стиле.

Звезда "Маленьких чудовищ" показала себя с лучшей стороны, излучая неземное очарование в платье от Giorgio Armani Privé. Потрясающий ансамбль украшали V-образный вырез, замысловатые украшения из хрустальных бусин и бледно-голубые перья, придававшие ее образу нотку волшебства.

Омар Рудберг

Омар Рудберг на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo/Richard Shotwell

Омар Рудберг, венесуэльско-шведская восходящая звезда сериала Netflix "Молодые монархи", взял пример с Тимоти Шаламе: он предстал в образе без рубашки в сочетании с элегантным черным костюмом и такими же ботинками.

Бекки Джи

Бекки Джи на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Бекки Джи ошеломила своим образом, достойным награды.

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Исполнительнице песни "Mamiii" вышла на красную дорожку в платье без бретелек от Vera Wang со шлейфом и смелым разрезом от бедра.

Завершали образ черные перчатки без пальцев и черные туфли.

Рами Юссеф

Рами Юссеф на "Оскаре-2024" Credit: AP Photo

Рами Юссеф, известный по роли в фильме "Бедные-несчастные", излучал современную мужественность, сочетая черный пиджак со струящимся платьем под ним.

Марго Робби

Марго Робби на "Оскаре-2024" Credit: John Locher/Invision/AP

Прощай, ярко-розовый барбикор.

Марго Робби, звезда "Барби", которая не раз попадала в заголовки газет из-за своей склонности к розовому цвету на красных дорожках в этом сезоне наград, удивила всех, выбрав на этот раз черное блестяще платье без бретелек.

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Что это может означать? Ее эра в роли Барби подошла к концу.

Джон Сина

Джон Сина вручает награду за лучший дизайн костюмов на церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье, 10 марта 2024 года, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Credit: Chris Pizzello/Invision/AP

Пожалуй, самый обсуждаемый образ вечера - бывший рестлер WWE и актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара", прикрываясь лишь конвертом с именем победителя.

С невозмутимым видом он заявил, что "костюмы очень важны", прежде чем объявить Холли Уоддингтон победительницей в номинации "Лучший дизайн костюмов" за фильм "Бедные-несчастные".