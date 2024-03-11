Оскар 2024: Самые стильные (и не очень) знаменитости

От потрясающих платьев Эммы Стоун, Флоренс Пью и Давайн Джой Рэндольф до человека, на котором не было ничего, кроме конверта, - в этом году на церемонии вручения "Оскара" было представлено несколько незабываемых образов.
Наконец-то закрылся очередной сезон кинопремий.
На довольно предсказуемой 96-й церемонии вручения "Оскаров" основные награды забрал "Оппенгеймер", в том числе как лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер и еще в четырех категориях.
Однако на фоне ожидаемых побед остается один вопрос: кто выиграл на красной дорожке "Оскара"?
Ниже представлены знаменитости, которые, по нашему скромному мнению, продемонстрировали самые незабываемые и потрясающие модные образы вечера.
Эмма Стоун
Великолепная Эмма Стоун, получившая награду в номинации "Лучшая ведущая актриса" за роль Беллы Бакстер в фильме "Бедные-несчастные", блистала на красной дорожке в восхитительном мятно-зеленом платье без бретелек.
Однако во время своей речи она рассказала, что молния на ее платье сломалась, в результате чего лиф в корсетном стиле разошелся сзади.
"О боже. Мое платье порвалось", - сказала Стоун зрителям. Думаю, это случилось во время песни "I'm Just Ken". Я почти уверена".
Ну что ж, Эмма, мы все еще любим тебя, даже несмотря на подобные неурядицы с гардеробом!
Райан Гослинг
Стиль Гослинга привнес серьезную "энергетику" в церемонию вручения "Оскара" в этом году!
Актер из фильма "Барби" прошелся по красной дорожке в элегантном черно-серебристом костюме, небрежно расстегнув рубашку.
Его образ на сцене также был более чем "кеновым". Он ошеломил всех розовым костюмом от Gucci, в котором исполнил эпическую песню "I'm Just Ken".
Жюстин Трие
Жюстин Трае стала настоящим Аль Капоне.
Французский режиссер/сценарист, получившая "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к юридической драме "Анатомия падения", была одета в ослепительный полосатый костюм Louis Vuitton в сочетании с атласным топом и элегантными черными туфлями.
Давайн Джой Рэндольф
Рэндольф, получившая награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Оставленные", появилась в причудливом бледно-голубом платье с пайетками, украшенном рукавами из игривого тюля.
Колман Доминго
Доминго был воплощением элегантности и стиля прошлой ночью.
Номинант на премию "Лучший актер" вышел на красную дорожку в элегантном черном двубортном костюме Louis Vuitton, дополненном игривым галстуком-бабочкой и ослепительными украшениями от David Yurman.
Зендея
Зендея привела всех в восторг своим изящным серебристо-розовым платьем Armani Privé с металлическими узорами.
Звезда "Эйфории" и "Дюны" дополнила свой образ шикарной прической с боковым пробором и привлекательными серьгами-капельками.
Роберт Дауни-младший
Неизменно крутой Роберт Дауни-младший провел вечер в полностью черном костюме от Saint Laurent.
Сандра Хюллер
Образ Сандры Хюллер заставил нас влюбиться в нее.
Звезда "Анатомии падения", номинированная на звание лучшей актрисы, поразила нас платьем Schiaparelli с яркими структурными деталями, дополненным украшениями Cartier.
P.S. Мы брали у нее интервью в прошлом году, и она была восхитительна.
Флоренс Пью
Когда бы ни проходило мероприятие с красной дорожкой, вы можете быть уверены, что мисс Пью будет на нем.
Игриво отдавая дань уважения своей свирепой героине в фильме "Дюна: Часть вторая", принцессы Ирулан, Пью появилась на церемонии вручения премии "Оскар 2024" в мерцающем серебристом платье от миланского ателье Del Core.
Юджин Ли Янг
ПОТРЯСАЮЩЕ! Поговорим о заявлении.
Юджин Ли Янг, озвучивший номинированный на "Оскар" анимационный фильм "Нимона", поразил воображение экстравагантным красным платьем-смокингом от ателье Walter Mendez Atelier.
Мы не остались равнодушными к этому образу.
Джон Красински и Эмили Блант
Кто не любит яркую голливудскую пару? Особенно когда они так хорошо выглядят.
Номинантка на звание лучшей актрисы второго плана Эмили Блант блистала в потрясающем платье от кутюр Schiaparelli с дерзким разрезом на ноге. Не стоит забывать и о ее одетом с иголочки муже Джоне Красински, который идеально дополнил ее в элегантном белом смокинге.
Лупита Нионго
Лупита Нионго, укравшая наши сердца десять лет назад своей победой в номинации "Лучшая актриса второго плана" за фильм "12 лет рабства", вновь предстала на сцене "Оскара" в своем истинном стиле.
Звезда "Маленьких чудовищ" показала себя с лучшей стороны, излучая неземное очарование в платье от Giorgio Armani Privé. Потрясающий ансамбль украшали V-образный вырез, замысловатые украшения из хрустальных бусин и бледно-голубые перья, придававшие ее образу нотку волшебства.
Омар Рудберг
Омар Рудберг, венесуэльско-шведская восходящая звезда сериала Netflix "Молодые монархи", взял пример с Тимоти Шаламе: он предстал в образе без рубашки в сочетании с элегантным черным костюмом и такими же ботинками.
Бекки Джи
Бекки Джи ошеломила своим образом, достойным награды.
Исполнительнице песни "Mamiii" вышла на красную дорожку в платье без бретелек от Vera Wang со шлейфом и смелым разрезом от бедра.
Завершали образ черные перчатки без пальцев и черные туфли.
Рами Юссеф
Рами Юссеф, известный по роли в фильме "Бедные-несчастные", излучал современную мужественность, сочетая черный пиджак со струящимся платьем под ним.
Марго Робби
Прощай, ярко-розовый барбикор.
Марго Робби, звезда "Барби", которая не раз попадала в заголовки газет из-за своей склонности к розовому цвету на красных дорожках в этом сезоне наград, удивила всех, выбрав на этот раз черное блестяще платье без бретелек.
Что это может означать? Ее эра в роли Барби подошла к концу.
Джон Сина
Пожалуй, самый обсуждаемый образ вечера - бывший рестлер WWE и актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара", прикрываясь лишь конвертом с именем победителя.
С невозмутимым видом он заявил, что "костюмы очень важны", прежде чем объявить Холли Уоддингтон победительницей в номинации "Лучший дизайн костюмов" за фильм "Бедные-несчастные".