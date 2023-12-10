"Анатомия падения" завоевала Европейскую кинопремию

By Euronews

Фильм Жюстин Трие "Анатомия падения" получил 4 награды на церемонии вручения премии Европейской киноакадемии в Берлине

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Триумфом французского фильма Жюстин Трие "Анатомия падения" завершилась церемония вручения Европейской кинопремии в Берлине, которая ежегодно присуждается лучшим картинам Старого Света.

"Анатомия падения" получила награды за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучший фильм, а Сандра Хюллер - приз за лучшую женскую роль. Ранее картина завоевала "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Главная героиня фильма - немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, выпав из окна. Её подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери.

В ходе расследования и последующего судебного процесса Жюстин Трие проводит глубокий разбор отношений супругов.

"Фильм - это, конечно, сценарий, кадры и камеры, но прежде всего на 80% - это актеры, - говорит Трие. - Сандра каждый день удивляла меня и всю команду тем, насколько она была щедра, насколько она была вовлечена в работу, что я редко видела в кино, и в какой-то степени я обязана ей этим фильмом".

В конкурсе также принимали участие фильмы "Опавшие листья" Аки Каурисмяки, "Зеленая граница" Агнешки Холланд, "Я, капитан" Маттео Гарроне и "Зона интереса"" Джонатана Глэйзера.