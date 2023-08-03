Кит из Перу может оказаться самым тяжёлым существом в истории

Этот гигант жил 39 млн дет назад, что меняет представления учёных об эволюции китообразных

Perucetus colossus

В столице Перу выставлены на обозрение части скелета древнего кита: это млекопитающее может оказаться самым тяжёлым животным из когда-либо живших на земле.

Окаменелостям 39 миллионов лет. Их нашли в пустыне Ика: когда-то она была дном мелководного залива. Несколько позвонков, рёбер и часть таза обнаружили 13 лет назад и с тех пор аккуратно извлекали и тщательно изучали.

Пока самым тяжёлым существом в истории Земли считается современный синий кит, достигающий 180 тонн. Перуанский кит был меньше синего, но вполне возможно, тяжелее: У него очень тяжёлые кости, каждый позвонок — больше центнера, а сам кит мог весить 200 тонн, а по некоторым оценкам и все 340.

Находку назвали Perucetus colossus — «колоссальный перуанский кит».

Это переворачивает устоявшиеся представления учёных об эволюции китообразных: до сих пор считалось, что таких гигантских размеров они достигли лишь за последние несколько миллионов лет.

Учёные полагают, что такой гигант не умел быстро плавать, а пищу искал на дне мелководья. Тяжёлые кости должны были играть роль балласта: помогали ему удерживаться на глубине и противостоять волнам.

Костей черепа найти не удалось; но исходя из сравнения с близкородственными видами примерно того же исторического периода, учёные полагают, что голова у «колоссального кита» была очень маленькой по отношению к телу.