Трамп объявил о введении пошлин для десятков стран мира с отсрочкой на семь дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин в отношении десятков стран, которые вступят в силу через семь дней.

Для многих повышение тарифов не стало неожиданностью, поскольку президент-республиканец первоначально объявил о них в апреле.

Трамп установил минимальные 10-процентные тарифы для всех стран мира и дополнительные сборы для десятков государств, которых в Белом доме назвали "худшими нарушителями", сославшись на дефицит и несправедливую торговую практику с США.

Трамп несколько раз откладывал сроки введения сборов, давая торговым партнерам возможность провести переговоры.

Некоторые из них смогли договориться и даже заключить сделки по снижению пошлин.

Например, ставка тарифа в 15% для ЕС была установлена после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигла соглашения с Трампом в воскресенье.

Однако некоторые страны не смогли договориться, что вызвало дополнительную неопределенность, а для нескольких были введены более высокие тарифы, чем было изначально обещано.

Больше всего пострадали Бразилия и Канада в отношении которых были введены сборы в размере 50% и 35% соответственно, за ними следуют Швейцария (39%), Индия (25%) и Тайвань (20%).

Трамп издал отдельный указ для Канады, в котором говорится о повышении тарифов с 25 до 35%, ссылаясь на трансграничный поток фентанила.

В заявлении Белого дома, опубликованном вечером четверга, говорится, что Канада не смогла "сделать больше для ареста, изъятия, задержания или иного перехвата ... торговцев, преступников и запрещенных наркотиков".

Ранее в четверг президент США также назвал заявление Канады о признании Палестины государством причиной того, что Вашингтону будет "очень трудно" достичь торгового соглашения со своим северным соседом.

В отношении Бразилии решение Трампа о тарифах выглядело скорее как политическая месть, поскольку президент-республиканец напрямую связал 50-процентную ставку с судебным процессом против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который Трамп называет "охотой на ведьм".

Это резко контрастирует с решением Трампа по Мексике, которой он дал отсрочку на 90 дней для продолжения торговых переговоров.

Ранее Трамп заявлял, что повышение налогов на импортные товары на сумму около 3 триллионов долларов создаст новые рабочие места, сократит дефицит бюджета и заставит другие страны относиться к США с большим уважением.