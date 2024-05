Молодые на перепутье: ЕС помогают тем, кто не может найти себя

Термин Neet (Not in Education, Employment or Training) описывает молодых, которые не учатся и не работают. в таком подвешенном состоянии в ЕС пребывают не менее 8 миллионов человек. Им можно и нужно помочь найти себя. Что для этого делается?

Продолжение образования или поиск работы: через это сложное перепутье проходят все молодые. Но некоторые застревают в точке выбора, порой надолго. В ЕС их армия велика - 11 процентов людей в возрасте 15-29 лет по разным причинам не заняты. Может ли опыт работы за рубежом помочь им выйти из тупика? В этом выпуске программы "Реальная экономика" мы предлагаем познакомиться с двумя немецкими девушками, которые, пожив в другой стране, сумели открыть себя. "Хочу стать врачом" После окончания средней школы Хатиче Фахель решил сделать паузу, чтобы обдумать будущее. Девушка провела два месяца в Италии благодаря европейской инициативе Alma, предлагающей профессиональный и личный опыт за границей для молодых людей до 30 лет. "Я встретила много итальянских друзей и выучила язык, - говорит Хатиче. - Работала в отеле, освоила столько нового. Теперь я чувствую себя свободнее и увереннее. Это открыло мне глаза, перспективы!" Профессиональное и культурное погружение, а также поддержка наставников позволили девушке конкретизировать профессиональные устремления. "Моя мечта - стать врачом. Изучать медицину нелегко, придется сдавать экзамены. Мне еще предстоит понять, как именно готовиться, чтобы поступить. Ну а потом я начну свою карьеру", - рассказывает она. Работа за границей открыла для Хатиче перспективы. Euronews Брюссель поощряет программы помощи молодым, такие как Alma: на социально-экономическую интеграцию людей из группы Neet выделено почти 11 миллиардов евро. Германия - одна из 15 стран, откликнувшихся на этот призыв. В Реклингхаузене неправительственная организация Re-Init координирует подобный проект. "Мы пытаемся расширить возможности молодых и мотивировать их на достижение того, о чем они порой даже не подозревают, - рассказывает Андреа Морару, руководитель Re-Init. - Впервые они чувствуют, что стоят на своих ногах. Они сами составляют расписание, управляют своим бюджетом и так становятся независимее и верят в себя". После возвращения из-за границы участники программы получают поддержку еще 4 месяца. "Уровень образования влияет на внутренний состав группы Neet, - поясняет Морару. - Так, в 2022 году молодые люди с высшим образованием составляли 8 процентов от общего числа "нитов"; получивших среднее образование там было 12 процентов и 13,6 процентов - людей с базовым уровнем образования". Ясмин Канза стажировалась в Греции по линии программы Alma. "Я многому научилась, для меня все было внове, - говорит она. - Пляж и море, совершенно иная культура!" Работа в отеле позволила девушке расширить кругозор и обрести уверенность в себе - после сложного периода в выпускных классах школы. "Я стала более открытой, набралась смелости, так что теперь я готова к переменам, - рассказывает Ясмин. - Я поступила в профессиональную школу на курс ассистента дизайнера, специализирующегося на коммуникациях". "Отсев из школы - опасный сигнал" В Германии, одной из стран ЕС с наименьшим числом молодых Neet, Ясмин и Хатиче смогли встать на ноги при поддержки кураторов из интеграционынх программ. Но иногда такой помощи недостаточно. Марк Левелс, профессор Маастрихтского университета, отмечает, что далеко не всем представителям уязвимой молодежи стажировка даст нужный импульс Что делать? И чем грозит отсутствие учебы и работы у молодых для них самих и общества? "Статус связан с целым рядом социальных проблем. Так, эти молодые с гораздо большей вероятностью будут бедными, будут жить в условиях социальной изоляции, у них намного меньше шансов выйти на рынок труда. Для общества речь идет об издержках в виде потерянной производительности труда, затрат на социальные программы, на попытки регулировать преступность и так далее, и это очень большие средства. Суммарно расходы составляют около 142 миллиардов в год", - рассказывает профессор. По его оценкам, сложность заключается в том, что программ интеграции молодых нельзя "экспортировать". "В Германии система профессионального образования функционирует очень хорошо, там налажен здорово налажен переход от школы к трудовой деятельности, - уточняет он. - Проблема в том, что нельзя взять систему в одной стране и внедрить ее в другой. Разные культурные коды затрудняет экспорт". А есть ли ранние сигналы того, что молодые рискуют оказаться на перепутье? И что могут сделать власти? "Если что-то и предсказывает уязвимость молодых, то это отсев из школы, - уверен профессор. - Нам нужно инвестировать в систему образования, инвестировать в удержание людей, в программы, дающие ребятам навыки, которые необходимы на рынке труда. Таким образом, уменьшается вероятность того, что они попадут в группу Neet. Важно сосредоточиться на наиболее уязвимых детях, поставить в их в центр внимания".