By Piero Cingari

Инфляция в Италии в марте составила 1,3%, что на 0,5 п.п. больше прошлогоднего показателя, хотя росла она более медленными темпами, чем ожидалось.

РЕКЛАМА

Пожалуй, нет лучшего примера "мягкой посадки", чем текущее состояние итальянской экономики.

Хотя экономическая активность Италии значительно замедлилась по сравнению с высокими темпами роста после пандемии, наблюдавшимися в 2021 и 2022 годах, этого оказалось достаточно, чтобы эффективно снизить инфляцию, не спровоцировав рецессию.

По сути, удалось достичь хрупкого равновесия, к которому давно стремятся центральные банки, когда речь идет о высоком ценовом давлении.

Инфляционные тенденции в Италии

Годовой уровень потребительской инфляции в Италии в марте 2024 года составил 1,3%, согласно предварительным данным, опубликованным Istat, статистическим управлением страны, в пятницу.

Эта цифра представляет собой рост по сравнению с предыдущим показателем в 0,8%, хотя и более медленный, чем ожидаемые 1,4%. Месячная инфляция также выросла на 0,1%, не дотянув до ожидаемых 0,2%.

Это небольшое повышение инфляции можно объяснить ослаблением снижения цен на энергоносители (-10,8% в марте по сравнению с -17,3% в феврале) и ускорением роста цен на транспортные услуги (4,4% по сравнению с 3,8%).

Напротив, цены на необработанные продовольственные товары в марте замедлились (+2,6% по сравнению с +4,4%). Годовая динамика цен на продовольственную корзину также показала снижение (+3,0%), а базовая инфляция составила +2,4% (скромный рост с +2,3%).

Годовой уровень инфляции в Италии снизился более чем на 10 процентных пунктов с момента достижения четырехдесятилетнего максимума в октябре 2022 года, когда он достиг пика в 11,8%, и остается значительно ниже среднего показателя по еврозоне, который составлял 2,6% в феврале 2024 года и, как ожидается, незначительно снизится до 2,5% в марте.

Почему итальянская инфляция так сильно снизилась?

Помимо улучшения факторов предложения, влияющих на инфляцию, таких как значительное снижение цен на энергоносители, инфляционное давление в Италии также снизилось под влиянием спроса.

В основном, в последние годы на итальянскую экономику эффективно влияла денежно-кредитная политика.

Повышенные процентные ставки, установленные Европейским центральным банком, удерживают как компании, так и домохозяйства от получения кредитов, тем самым охлаждая экономику и эффективно сдерживая инфляцию.

Совокупный объем кредитов, выданных итальянским домохозяйствам и предприятиям, по-прежнему находится в динамике сокращения и еще больше снизился на -2,6% в январе и -2,7% в феврале, согласно последним данным Итальянской банковской ассоциации (ABI).

Прогнозы по инфляции в Италии

Согласно последним прогнозам Европейской комиссии, инфляция в Италии составит 2,0% в 2024 году и 2,3% в 2025 году, что обусловлено ожидаемым ростом заработной платы, особенно в государственном секторе.

"По прогнозам, инфляция останется значительно ниже, чем в среднем по Еврозоне", - сказал Паоло Мамели, экономист Banca IMI.

Аналитик пояснил, что базовая инфляция в Италии постоянно отставала от средней по еврозоне в течение последних двух лет, и ожидается, что эта тенденция сохранится из-за сдерживания роста заработной платы.

В целом, по его прогнозам, базовая инфляция в Италии немного повысится в течение года, оставаясь близкой к порогу в 2% в среднем как в 2024, так и в 2025 году.

Крайне важно, что снижение инфляции в Италии не сопровождалось экономическим спадом или ухудшением условий занятости.

Добилась ли Италия "мягкой посадки"?

В феврале 2024 года индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий активность в секторе услуг Италии, продемонстрировал признаки расширения, отметив самый высокий уровень роста за последние восемь месяцев.

РЕКЛАМА

Доктор Тарик Камал Чодри, экономист Hamburg Commercial Bank, отметил устойчивость итальянского сектора услуг, подчеркнув "устойчивый рост" новых заказов и "мягкий толчок" из-за рубежа, что привело к "надежной ситуации с занятостью".

Последние данные по рынку труда показывают, что уровень безработицы в Италии достиг 16-летнего минимума и составил 7,2% в январе 2024 года.

Элеонора Деннисон, экономист S&P Global Market Intelligence, отметила улучшение настроений среди итальянских частных компаний, представив более позитивные прогнозы по "инвестициям, занятости и прибыли" в различных отраслях.

Берт Колин, старший экономист ING по еврозоне, отметил более медленный рост экспорта в Германии и Нидерландах по сравнению с Испанией, Португалией, Грецией и Италией, выразив при этом оптимизм в отношении промышленных компаний в странах Южной Европы.

В целом, Италия успешно прошла "мягкую посадку", эффективно справляясь с умеренным ростом и контролируя инфляцию. В дальнейшем будет крайне важно следить за тем, как потенциальное снижение процентных ставок в конце этого года и состояние мировой экономики повлияют на инфляцию в Италии.