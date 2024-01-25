ЕЦБ оставил ключевые ставки на прежнем уровне

By Euronews

Базовая ставка останется на уровне 4,5%, ставка по депозитам — 4%, ставка маржевого кредитования — 4,75%.

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Европейский центральный банк оставил без изменений все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам — 4%, ставка маржевого кредитования — 4,75%.

Это решение соответствует прогнозам экономистов, которые ожидают снижение ставок не раньше весны или даже лета.

"Сегодня утром за столом Совета управляющих все сошлись во мнении, что обсуждать снижение ставки преждевременно. Всё очень просто. Существует феномен наверстывания упущенного для работников. Это также одна из причин, по которой мы видим, что рост и восстановление экономики начнется в 2024 году, поскольку зарплаты растут, а инфляция снижается, что высвободит некоторую покупательную способность, которая, надеюсь, будет стимулировать потребление", — заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Европейский регулятор планируют держать ставки на высоком уровне так долго, как будет необходимо. Цель — достичь отметки по инфляции в 2%.

Пока тенденция скорее позитивная, говорят во Франкфурте-на-Майне. В ЕЦБ подчеркнули, что, несмотря на временный рост инфляции из-за цен на энергоносители, базовая инфляция — при подсчете которой не учитываются энергоносители и продукты питания — продолжает снижаться.

В декабре экономисты ЕЦБ ожидали, что инфляция в 2023 году составит 5,4%, в 2024 году — 2,7% в 2025 году — 2,1%, в 2026 году — 1,9%.