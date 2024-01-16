Форум в Давосе - шанс на сближение Киева и Пекина

By Euronews

Киев неоднократно заявлял, что заинтересован в вовлечении Пекина в переговорный процесс по Украине. Давосский форум, на котором представлена китайская делегация, гипотетически даёт такую возможность.

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Из швейцарского Давоса - места проведения Всемирного экономического форума-2024 - передаёт корреспондент Euronews Саша Вакулина:

"Китай, Европейский союз, Украина и Соединённые Штаты представят своё видение того, как можно восстановить доверие.

Премьер-министр КНР, президент Украины, советник по национальной безопасности США и глава Европейской комиссии - все они находятся в Давосе на ежегодном Всемирном экономическом форуме.

Важный вопрос заключается в том, сядет ли глава Госсовета Китая за стол переговоров с Владимиром Зеленским и представителями стран-союзниц Украины.

Китай не присутствовал на переговорах по "украинской формуле мира", которые прошли в воскресенье на уровне советников по национальной безопасности.

Сможет ли Киев изменить ситуацию и вовлечь в переговорный процесс одного из ближайших союзников России?"