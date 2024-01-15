Гид по Давосу: что решается в Швейцарских Альпах?

В этом году на повестке ВЭФ – геополитика, будущее искусственного интеллекта, изменение климата. Давос – площадка для принятия судьбоносных решений или "говорильня" для элит?

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В любое другое время года Давос ничем не примечателен, кроме того, что это популярный горнолыжный курорт на востоке Швейцарии.

Но на одну неделю в январе он становится центром притяжения мировой элиты, которая съезжается в этот небольшой альпийский городок на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Зачем? Чтобы обсудить "строительство экологически устойчивого капитализма" и насущные проблемы дня сегодняшнего? Что на самом деле происходит в Давосе и почему это важно?

Что такое Всемирный экономический форум?

ВЭФ был основан в 1971 году Клаусом Швабом, немецким экономистом и профессором, в стремлении содействовать глобальному сотрудничеству по политическим, социальным и экономическим вопросам.

Целью международной некоммерческой организации, штаб-квартира которой находится в пригороде Женевы, было объединение усилий государственного и частного секторов для поиска решений глобальных проблем.

"Приверженность цели улучшения состояния мира" – такова заявленная миссия форума.

Первая встреча ВЭФ пять десятилетий назад состоялась в Давосе, и с тех пор он является центром проведения ежегодных встреч, а название курорта стало общепринятым сокращением для обозначения мероприятия.

Кто гости?

Что общего между Дональдом Трампом, Гретой Тунберг и Элтоном Джоном? Они уже бывали в Давосе.

Хотя саммит часто критикуют за его ярко выраженную элитарность и называют "говорильней" для привилегированного 1% населения планеты, это также место, где можно получить беспрецедентный доступ к лицам, принимающим решения на глобальном уровне.

Как правило, здесь присутствуют мировые лидеры – обычно действующий президент США, руководство ЕС, ООН и так далее, – а также бизнес-лидеры и предприниматели, выдающиеся мыслители, учёные и новаторы, главы НПО и благотворительного сектора, представители СМИ, гражданского общества и даже случайные знаменитости.

Официальный список гостей часто бывает очень эксклюзивным и насчитывает около 2000-3000 участников. Помимо основных докладов и панелей в Конгресс-центре, проводятся многочисленные дополнительные мероприятия, привлекающие публику.

Именно здесь мировые компании и даже страны и блоки стран устанавливают свои стенды для продвижения инноваций и услуг, а также для привлечения инвестиций.

Вдоль Променада, главной артерии Давоса, расположены так называемые "дома", где участники могут арендовать помещения (часто это торговые точки, которые сдаются на неделю) и открыть свои "посольства" и "представительства".

Зачем ехать в Давос?

Одним из декларируемых принципов ВЭФ является беспристрастность, независимость и отсутствие специфических интересов. На деле всё сложнее.

Учитывая наличие конкурирующих программ и наложение политической и корпоративной сфер, ВЭФ часто оказывается под прицелом критиков, утверждающих, что он является вредоносной силой в мире.

Экономический корреспондент New York Times Питер Гудман в своей книге "Человек давосский" подчеркнул противоречие, заключающееся в том, что миллиардеры и представители элиты, которых обвиняют в создании крупнейших мировых проблем, должны найти пути их решения.

Так, например, одним из главных пунктов нареканий в адрес организаторов мероприятия каждый год является лицемерие, когда на повестке дня встречи стоит климатический кризис, в то время как каждый десятый участник в 2022 году добирался туда на частном самолёте.

Может быть, Давос и является "говорильней" для богатых и влиятельных людей мира, но он представляет собой беспрецедентный форум для дискуссий и дебатов глобального масштаба и за свою 50-летнюю историю добился некоторых значительных успехов.

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В 1988 году подписанное на встрече соглашение, известное как Давосская декларация, помогло Турции и Греции избежать вооружённого конфликта из-за Кипра.

В 1992 году Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк впервые вместе выступили на международной арене в Давосе, что, вероятно, стало важным шагом на пути к окончанию апартеида. В следующем году южноафриканцам присудили Нобелевскую премию мира.

В 2000 году в Давосе был создан Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi), который с тех пор улучшил доступ к препаратам для миллионов людей. С момента своего создания он способствовал вакцинации 760 миллионов детей по всему миру.