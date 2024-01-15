EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Гид по Давосу: что решается в Швейцарских Альпах?

Давос, швейцарский горнолыжный курорт, где вот уже 50 лет проходит Всемирный экономический форум.
Давос, швейцарский горнолыжный курорт, где вот уже 50 лет проходит Всемирный экономический форум. Авторское право Canva
By David Walsh
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В этом году на повестке ВЭФ – геополитика, будущее искусственного интеллекта, изменение климата. Давос – площадка для принятия судьбоносных решений или "говорильня" для элит?

РЕКЛАМА

В любое другое время года Давос ничем не примечателен, кроме того, что это популярный горнолыжный курорт на востоке Швейцарии. 

Но на одну неделю в январе он становится центром притяжения мировой элиты, которая съезжается в этот небольшой альпийский городок на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Зачем? Чтобы обсудить "строительство экологически устойчивого капитализма" и насущные проблемы дня сегодняшнего? Что на самом деле происходит в Давосе и почему это важно? 

Что такое Всемирный экономический форум?

ВЭФ был основан в 1971 году Клаусом Швабом, немецким экономистом и профессором, в стремлении содействовать глобальному сотрудничеству по политическим, социальным и экономическим вопросам.

Целью международной некоммерческой организации, штаб-квартира которой находится в пригороде Женевы, было объединение усилий государственного и частного секторов для поиска решений глобальных проблем.

"Приверженность цели улучшения состояния мира" – такова заявленная миссия форума.

Первая встреча ВЭФ пять десятилетий назад состоялась в Давосе, и с тех пор он является центром проведения ежегодных встреч, а название курорта стало общепринятым сокращением для обозначения мероприятия.

Кто гости?

Что общего между Дональдом Трампом, Гретой Тунберг и Элтоном Джоном? Они уже бывали в Давосе.

Хотя саммит часто критикуют за его ярко выраженную элитарность и называют "говорильней" для привилегированного 1% населения планеты, это также место, где можно получить беспрецедентный доступ к лицам, принимающим решения на глобальном уровне.

Как правило, здесь присутствуют мировые лидеры – обычно действующий президент США, руководство ЕС, ООН и так далее, – а также бизнес-лидеры и предприниматели, выдающиеся мыслители, учёные и новаторы, главы НПО и благотворительного сектора, представители СМИ, гражданского общества и даже случайные знаменитости.

Официальный список гостей часто бывает очень эксклюзивным и насчитывает около 2000-3000 участников. Помимо основных докладов и панелей в Конгресс-центре, проводятся многочисленные дополнительные мероприятия, привлекающие публику.

Именно здесь мировые компании и даже страны и блоки стран устанавливают свои стенды для продвижения инноваций и услуг, а также для привлечения инвестиций.

Вдоль Променада, главной артерии Давоса, расположены так называемые "дома", где участники могут арендовать помещения (часто это торговые точки, которые сдаются на неделю) и открыть свои "посольства" и "представительства".

Зачем ехать в Давос?

Одним из декларируемых принципов ВЭФ является беспристрастность, независимость и отсутствие специфических интересов. На деле всё сложнее. 

Учитывая наличие конкурирующих программ и наложение политической и корпоративной сфер, ВЭФ часто оказывается под прицелом критиков, утверждающих, что он является вредоносной силой в мире.

Экономический корреспондент New York Times Питер Гудман в своей книге "Человек давосский" подчеркнул противоречие, заключающееся в том, что миллиардеры и представители элиты, которых обвиняют в создании крупнейших мировых проблем, должны найти пути их решения.

Так, например, одним из главных пунктов нареканий в адрес организаторов мероприятия каждый год является лицемерие, когда на повестке дня встречи стоит климатический кризис, в то время как каждый десятый участник в 2022 году добирался туда на частном самолёте.

Может быть, Давос и является "говорильней" для богатых и влиятельных людей мира, но он представляет собой беспрецедентный форум для дискуссий и дебатов глобального масштаба и за свою 50-летнюю историю добился некоторых значительных успехов.

РЕКЛАМА

В 1988 году подписанное на встрече соглашение, известное как Давосская декларация, помогло Турции и Греции избежать вооружённого конфликта из-за Кипра.

В 1992 году Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк впервые вместе выступили на международной арене в Давосе, что, вероятно, стало важным шагом на пути к окончанию апартеида. В следующем году южноафриканцам присудили Нобелевскую премию мира.

В 2000 году в Давосе был создан Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi), который с тех пор улучшил доступ к препаратам для миллионов людей. С момента своего создания он способствовал вакцинации 760 миллионов детей по всему миру.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украинская формула мира - на повестке дня в Давосе

В преддверии ВЭФ-"2024 в Давосе устроили встречу по "украинской формуле мира"

Международный экономический форум в Давосе в ожидании гостей

Швейцария Давос Технологии Политика Всемирный экономический форум Бизнес