Украинская формула мира - на повестке дня в Давосе

Украина продвигает формулу мира: встреча советников по национальной безопасности стран-участниц Всемирного экономического форума в Давосе

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Украина продвигает свою формулу мира, чтобы положить конец почти двухлетней войне с Россией, проводя встречу советников по национальной безопасности со всего мира в Давосе. Президент Зеленский отправил главу своей администрации Андрея Ермака на первое утреннее заседание.

Cаша Вакулина, Euronews:

- Ежегодное заседание Всемирного экономического форума открылось в начале этого года с четвертого раунда переговоров по формуле мира в Украине, который провели Украина и Швейцария.

И хотя здесь участвовало больше стран по сравнению с предыдущим раундом на Мальте, Китай не присутствовал на встрече.

Я спросила руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, пытается ли Киев привлечь Китай на свою сторону.

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины:

- Важно, чтобы все страны, которые приезжают, действительно искренне хотели участвовать и помочь положить конец этой войне, установить мир. Но есть разные мысли, идеи о том, как это возможно сделать, и у разных стран разный подход".

Украина признает, что для достижения какого-либо прогресса необходимо привлечь к участию союзника России, Китай. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян возглавит китайскую делегацию в Давосеп.

Cаша Вакулина, Euronews:

"Президента Украины Владимира Зеленского не было на воскресной встрече, но он будет здесь, в Давосе, чтобы выступить на Всемирном экономическом форуме во вторник, в тот же день, что и премьер Госсовета Китая".