Давосский форум под девизом "Восстановление доверия"

By Euronews

Геополитика, будущее искусственного интеллекта, изменение климата - главные темы Всемирного экономического форума в Давосе.

РЕКЛАМА

Большую часть года Давос, что в швейцарских Альпах, - популярный у туристов горнолыжный курорт.

Но на 7 дней в году город превращается в место, куда съезжаются мировые лидеры, представители крупнейших компаний и предприятий.

На повестке Всемирного экономического форума в этом году геополитика, будущее искусственного интеллекта, изменение климата, под девизом "Восстановление доверия".

Мирек Душек, управляющий директор Всемирного экономического форума:

"Некоторые связывают эрозию доверия с глубокими трансформациями, которые мы наблюдаем повсюду вокруг нас, будь то технологические, политические, социальные или связанные с климатом и природой. Некоторые также сказали бы, что все эти изменения в совокупности возвестили если не о наступлении новой эры, то, по крайней мере, о возникновении совершенно новой реальности".

Мейв МакМахон, корреспондент Euronews:

"Что поразительно в этой встрече, так это то, что главная торговая улица превращается в выставку-ярмарку под открытым небом. Фактически, у большинства представителей бизнеса здесь даже нет пропуска в Конгресс-центр, места в котором отведены мировым лидерам".

"Меня зовут Теку. Мы здесь с Альянсом священных верховьев Амазонки. Мы ищем союзников, которые присоединились бы к нам для защиты одного из самых богатых в отношении биологического разнообразия регионов мира", - говорит один из присутствующих на выставке.

"Что привело меня в Давос? Я привез сюда нетворкинг. Я разработчик и инвестор в области биотехнологий и цифрового здравоохранения. Есть большое сообщество людей, с которыми я собираюсь встретиться", - поясняет этот гость.

"Меня зовут Рания, я старшеклассница из Соединенных Штатов. Я приехала сюда в качестве стажёра и чтобы помочь друзьям моей семьи", - говорит ещё одна гостья.

Мейв МакМахон, корреспондент Euronews:

"Госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский - некоторые из мировых лидеров, которые займут центральное место на этой неделе в Давосе. Удастся ли им достичь цели по "восстановлению доверия" - увидим на этой неделе".