Давос-2024: "экзистенциальные угрозы"

By Méabh Mc Mahon

Климатический хаос, отказ от нефти, неконтролируемая нейросеть и депрессивная молодёжь – в Давосе мировые лидеры сказали, что их беспокоит.

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Мейв Макмахон, Euronews:

– Ещё одна важная тема, прозвучавшая в Давосе, – "экзистенциальные угрозы, связанные с надвигающимся климатическим хаосом, неконтролируемым развитием искусственного интеллекта". Эти слова произнёс генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в среду на главной трибуне Конгресс-центра.

Подводя итог COP28 в Дубае, он призвал к постепенному отказу от ископаемого топлива, заявив, что это "необходимо и неизбежно".

Нужно ли приглашать представителей топливной индустрии за стол переговоров, когда речь идёт о постепенном отказе от их продукции?

Какой сигнал посылает принимающий COP29 Азербайджан, объявивший, что оргкомитет будет состоять только из женщин?

Эти вопросы я адресовала Вопке Хукстре – новому еврокомиссару по климатическим действиям.

– Знаете, было много пересудов о предыдущем председательстве, но вывод один: участникам COP в Дубае удалось добиться результатов. Султан аль-Джабер и его команда проделали отличную работу, объединив и мир и определив общие амбиции. Всё это было сделано на наших глазах. Поэтому единственный критерий, по которому, с моей точки зрения, можно судить о следующем климатическом саммите – это результаты. Будет ли сделан значительный шаг в правильном направлении, особенно в сфере финансов, или нет?

– Тем временем в среду в Давосе с просторными речами выступили европейские лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес. Они приехали отвлечься от внутренних неурядиц и выступить перед игроками бизнеса и мира технологий.

Французский лидер призвал укреплять Европейский Союз, добавив, что нужно больше глобального сотрудничества и инноваций.

В четверг основные мероприятия форума начнут сворачиваться, но нас ждёт ещё одна очень интересная дискуссия о нынешнем "тревожном" поколении. В начале недели мы поговорили с основателем организации Think Young, которая представляет молодых людей по всему миру. Нам рассказали, что тревожность и психическое здоровье – одна из ключевых проблем молодёжи.

Об этом они будут думать, когда пойдут голосовать на европейских выборах в июне этого года.