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Всемирный экономический форум в Давосе: день 2-ой

Зал заседаний Всемирного экономического форума в Давосе
Зал заседаний Всемирного экономического форума в Давосе Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Мейв МакМахон
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На швейцарском курорте Давос продолжает свою работу Всемирный экономический форум, на котором обсуждаются глобальные проблемы политики и экономики мира.

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"Город Давос постепенно просыпается, готовясь ко второму официальному дню 54-го ежегодного Всемирного экономического форума.

Вчера большое внимание было уделено будущему раздираемой войной Украины, а президенту Зеленскому аплодировали стоя после его речи перед участниками. Он также встретился с руководителями некоторых из самых влиятельных и богатых банков мира и с представителями технологической отрасли. На этой встрече также присутствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала, как несколько раз посещала Киев и приветствовала усилия по обеспечению прозрачности и искоренению коррупции в стране.

Вчера в интервью Euronews фон дер Ляйен также сказала, что надеется на то, что 1 февраля на саммите в Брюсселе пакет в 50 миллиардов евро для Украины будет одобрен, а если нет, то 26 стран ЕС пойдут навстречу и одобрят эту финансовую линию жизни для Украины без Венгрии.

Сегодня в среду в центре внимания будет Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,

Европейские лидеры, такие как Педро Санчес из Испании и Эммануэль Макрон из Франции, также будут принимать участие".

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