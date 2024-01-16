Зеленский назвал Путина "хищником, который который не удовлетворяется замороженными продуктами".

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что любое уменьшение поддержки Украины продлевает срок войны. В своей речи он назвал Путина "хищником, который который не удовлетворяется замороженными продуктами".

"Этот год должен стать решающим. Может ли замораживание войны в Украине стать ее концом? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова.

Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса - тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин - хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами", — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, очевидная слабость Запада заключается в том, что против ядерной промышленности России до сих пор нет международных санкции, несмотря на то, что Путин "взял в заложники атомную электростанцию".

Во время визита в Давос президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энотони Блинкеном и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Зеленский проинформировал партнеров о ситуации на фронте и ключевых задачах ВСУ.

"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США, которая чрезвычайно важна для нашей страны", — сказал украинский лидер.

В своем выступлении в Давосе Зеленский отметил, что "возможные направления и даже сроки новой российской агрессии за пределами Украины становятся все более очевидным". Тот, кто думает, что речь идет только о нас, только об Украине, в корне заблуждается", — сказал он.

По словам Зеленского, "Путин олицетворяет войну" и не изменится. Выступая с критикой Путина за массовые депортации, разрушение городов и "ужасающее ощущение, что война может никогда не закончиться", он также раскритиковал международное сообщество, которое требовало у не нагнетать напряженность в преддверии полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"После 24 февраля ничто не вредило нашей коалиции больше, чем эта концепция. Каждое "Не обостряйте" для нас звучало как "Вы победите" для Путина", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил союзников за каждый пакет санкций против Москвы, но призвал их следить за тем, чтобы они работали.

Из Давоса передает корреспондент Euronews Саша Вакулина:

— 2024 год должен стать решающим для Украины и полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что каждый раз в прошлом, когда Украина просила больше оружия, больше санкций, больше поддержки и больше мер против России, ей говорили не идти на эскалацию. Но на самом деле, по его словам, эскалация многому научила бы Россию.

Ни одна из угроз Москвы не сработала. Каждая из них оказалась блефом. Владимир Зеленский проводит здесь, в Давосе, несколько встреч, но его главное послание заключается в том, что международное сообщество должно положить конец войне в Украине, найдя решение для справедливого и стабильного мира. И он приглашает союзников принять в этом участие.