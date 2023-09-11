Бхарат - производное от санскритского термина, который фигурирует в священных писаниях, составленных около 2000 лет назад, и саммит G20 в Нью-Дели - прекрасная площадка для того, чтобы мир узнал об этом.

Официальные приглашения на торжественный ужин для гостей саммита G20 вызвали предположения о том, что Индия может изменить своё название.

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В попавшем в распоряжение СМИ документе Драупади Мурму подписана не "президентом Индии", а "президентом Бхарата".

В недавнем твите лидера правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) Нарендра Моди упоминается как "премьер-министр Бхарата".

Хотя Индия - самое распространённое и привычное уху название, индийские официальные лица и население часто именуют свою страну "Бхаратом", а иногда "Индостаном".

Бхарат - производное от термина "Бхарата" на санскрите, встречающегося в священных писаниях, составленных аж 2 тысячи лет назад. Его связывают с именем царя-завоевателя "всего Индийского субконтинента".

Правительство Моди уже переименовало несколько городов, названия которых были связаны с эпохой Империи Великих Моголов и колониальным периодом.

Критики видят в этом попытку избавиться от напоминаний о своём колониальном прошлом и 300-летнем правлении страной моголов-муслульман. Против смены названия государства выступила местная оппозиция.

“Хотя нет конституционных возражений против того, чтобы именовать Индию Бхаратом, так как это одно из двух официальных названий страны, я надеюсь, что правительство не будет настолько глупым, чтобы полностью отказаться от названия "Индия", которая имеет неисчислимую ценность бренда, создаваемого веками", - написал законодатель Шаши Тхарур в своём микроблоге на сайте X, ранее известном как Twitter.

"Мы должны продолжать использовать оба наименования, а не отказываться от признанного во всём мире названия с богатой историей", - добавил он.

Случаи, когда страны меняют свои названия по политическим, географическим и религиозным причинам не так уж редки. Вот примеры:

Почему Турция теперь называется Türkiye?

В 2022 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Организацию Объединённых Наций изменить написание названия его страны на "Türkiye".

"Слово "Türkiye" наилучшим образом отражает и выражает ценности культуры, цивилизации турецкой нации", - заявил он.

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Так, по мнению СМИ, власти решили избавиться от нелестной коннотации, связанной с созвучным термином turkey, что с английского переводится как "индейка".

Как Чешская Республика стала Чехией?

Хотя Чешская Республика по-прежнему является официальным названием этого центрально европейского государства, правительство предпочитает сокращённое - Чехия.

По мнению властей, это облегчает узнаваемость страны на международных мероприятиях, например, спортивных соревнованиях, в туристических маркетинговых кампаниях.

"Я использую слово Чехия, потому что оно звучит приятнее и короче, чем холодное Чешская Республика", - заявил в 2019 г. президент Милош Земан.

Зачем Голландию переименовали в Нидерланды?

В январе 2020 г. Нидерланды отказались от названия Голландия в рамках кампании по ребрендингу.

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Правительство заявило, что название "Нидерланды" больше соответствует открытой, современной, инклюзивной стране.

Почему Македония теперь называется Северной Македонией?

В 2019 году Республика Македония официально стала называться Республикой Северная Македония.

Переименовать государство пришлось из-за политических споров с Грецией, которая возражала против того, чтобы соседняя страна называлась так же, как и историческая область на греческом севере.