Война может продлиться "ещё несколько месяцев"

By Euronews

Операция по ликвидации ХАМАС может занять "ещё несколько месяцев", говорят в руководстве Израиля, но её цели будут достигнуты.

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Война против ХАМАС может занять "ещё несколько месяцев", заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Тель-Авиве в четверг.

По словам Галанта, ХАМАС готовился к ней в течение десятилетия и победить его будет нелегко.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что война будет идти до полного уничтожения группировки.

США настойчиво призывают Израиль прекратить войну как можно скорее. Президент Байден в четверг в очередной раз заявил, что хотел бы, чтобы Израиль "сосредоточился на том, как спасти жизни мирных жителей - не прекращая преследовать ХАМАС, но будучи более осторожным".

Представители США подчеркивают, что Израиль имеет право на самооборону, что именно ХАМАС начал войну, и именно лидеры ХАМАС могут ее закончить, сложив оружие и вернув заложников.

Интенсивные бои продолжаются в различных районах сектора, несмотря на заявления армии обороны Израиля о том, что боевики ХАМАС массово сдаются.

В четверг в ЦАХАЛ объявили о "новых методах" борьбы с боевиками в туннелях группировки, чтобы "террористы не чувствовали себя в безопасности и под землей".

По словам израильских военных, они будут устанавливать мины-ловушки для боевиков "там, где они часто появляются".

В ООН называют гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической.

С начала военной операции Израиля против ХАМАС почти два миллиона человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома. Приюты Агентства ООН по делам палестинских беженцев переполнены, проводить очистку сточных вод в секторе невозможно, что усугубляет риск распространения болезней, сообщает служба новостей ООН.

Десятки тысяч палестинцев вынуждены жить на улице, им негде укрыться от осадков и наводнений, подчеркивают в ООН. Жители сектора также испытывают острую нехватку продовольствия, подчеркивают представители организации.