Саммит ЕС-КНР: торговля, климат, Украина

By Christopher Pitchers

Европейские лидеры "не могут смириться с тем, что промышленная база ЕС подрывается нечестной конкуренцией", - предупредила Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии встретилась в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином «саммитом выбора», очевидно признавая, что стороны предпочли остаться на своих позициях и не нашли компромиссов. На первой за более чем четыре года личной встрече, состоявшейся в четверг в Пекине, руководители ЕС и КНР обменялись откровенными заявлениями, но никаких серьёзных действий предпринято не было.

Главной темой стал огромный дефицит в почти 400 млрд евро, который образовался в торговле Евросоюза с азиатским гигантом. Урсула фон дер Ляйен сказал, что Брюссель больше не будет закрывать глаза на нечестную практику Пекина:

В политическом плане европейские лидеры не смогут мириться с тем, что наша промышленная база подрывается недобросовестной конкуренцией. Нам нравится конкуренция, она делает нас лучше, она снижает цены, это хорошо для потребителей. Но конкуренция должна быть честной. Мы настаиваем на том, чтобы внутри единого рынка ЕС была честная конкуренция. Соответственно, мы настаиваем на честной конкуренции со стороны компаний, которые приходят на наш единый рынок.

Напряженность в отношениях с Пекином неуклонно росла в течение последнего года, когда Брюссель стремился снизить риски для экономики Евросоюза, создаваемые Китаем. В сентябре Еврокомиссия начала расследовать субсидирование производства китайских электромобилей, поступающих на рынок блока. Это вызвало раздражение председателя Си Цзиньпина. Он предостерег Евросоюз от проведения протекционистской торговой политики. Впрочем, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь сказал, что открыта дверь для активизации двусторонних связей:

Китай выступает за высококачественное развитие и открытость отношений с Евросоюзом и рассматривает ЕС как ключевого партнёра в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы поддерживаем европейскую сторону в её стремлении укреплять свою стратегическую автономию и одновременно принципа многосторонности, то есть укрепление международных связей, в том числе с КНР. Мы готовы к объединению усилий для защиты мира во всем мире, содействия общему прогрессу и решению глобальных проблем.

Сотрудник Института китайских исследований Меркатора, находящегося под санкциями КНР, считает, что встреча в верхах с Евросоюзом не принесла значительных плодов. Вместе с тем, Гжегож Стек отмечает, что было сделаны строгие предупреждение о возможных мерах Брюсселя против Пекина:

Похоже, Евросоюз выразил своё желание конструктивно взаимодействовать с КНР. В противном случае ЕС собирается принять решительные меры, и в ближайшее время. Для Китая это значит, что наши отношения могут стать немного более сложными, если такой будет европейская реакция.

На саммите обсуждалось также сотрудничество в предотвращении изменения климата, несмотря на планы Китая построить целый ряд новых угольных электростанций. Ещё одним пунктом повестки дня была Украина. Евросоюз вновь призвал КНР способствовать прекращению войны и помешать российскому бизнесу обходить западные санкции.

Китай является крупнейшим торговым партнером ЕС. Их товарооборот составляет 2,3 млрд евро в год.

Мы ожидаем от Китая более конкретных действий по улучшению доступа на рынок и инвестиционного климата для иностранных компаний, - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, также присутствовавший на встрече.

По данным китайского государственного телевидения, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил обоим лидерам ЕС, что Пекин выступает против "политизации" экономических и торговых связей.

Участники саммита также затронули острую тему войны на Ближнем Востоке и сложного пути к прочному миру в регионе. Оба руководителя властных учреждений ЕС, которых сопровождал главный дипломат Союза Жозеп Боррель, также выразили свою обеспокоенность напряженностью в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Блок и его западные партнеры выступают против любого изменения "статус-кво" на Тайване, демократическом самоуправляемом острове, который Китай считает отделившейся провинцией. Возросшая военная активность в Тайваньском проливе и прецедент, созданный Путиным в Украине, вызвали в Европе тревогу. Однако позиции её и Китая по-прежнему далеки друг от друга.