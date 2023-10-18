В Пекине начал работу международный форум "Один пояс, один путь"

By Euronews
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Президент России Владимир Путин принял участие в заседании форума "Один пояс, один путь".
В Пекине состоялась официальная церемония открытия международного форума "Один пояс, один путь". Среди гостей - президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Пекин рассчитывает вовлечь в проект максимальное число стран. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с программной речью, сказал, что сотрудничество в рамках этой инициативы распространилось с Евразии на Африку и Латинскую Америку.
Заявлено, что ключевая цель форума - обеспечение непрерывного продвижения к всеобщему процветанию и развитию.
В форуме принимают участие представители более чем 140 стран и свыше 30 международных организаций.