EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Пекине начал работу международный форум "Один пояс, один путь"

Пекин
Пекин Авторское право Sergei Guneyev/Sputnik
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании форума "Один пояс, один путь".

РЕКЛАМА

В Пекине состоялась официальная церемония открытия международного форума "Один пояс, один путь". Среди гостей - президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

Пекин рассчитывает вовлечь в проект максимальное число стран. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с программной речью, сказал, что сотрудничество в рамках этой инициативы распространилось с Евразии на Африку и Латинскую Америку.

Заявлено, что ключевая цель форума - обеспечение непрерывного продвижения к всеобщему процветанию и развитию.

В форуме принимают участие представители более чем 140 стран и свыше 30 международных организаций.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Инициатива "Пояс и путь": подготовка к форуму

Лавров встретился с Ваном И в преддверии форума "Новый шёлковый путь"

Папа в Монголии: "Вместе построим мирное будущее"

Пекин Один пояс - один путь Владимир Путин Виктор Орбан