В Пекине начал работу международный форум "Один пояс, один путь"

By Euronews

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании форума "Один пояс, один путь".

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В Пекине состоялась официальная церемония открытия международного форума "Один пояс, один путь". Среди гостей - президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пекин рассчитывает вовлечь в проект максимальное число стран. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с программной речью, сказал, что сотрудничество в рамках этой инициативы распространилось с Евразии на Африку и Латинскую Америку.

Заявлено, что ключевая цель форума - обеспечение непрерывного продвижения к всеобщему процветанию и развитию.

В форуме принимают участие представители более чем 140 стран и свыше 30 международных организаций.