Цена выхода? Италия может покинуть китайский проект "Один пояс - один путь"

Власти Италии обсудят с КНР возможность выхода из китайского проекта "Один пояс - один путь", желая при этом сохранить дружественные отношения и не навредить экономическим связям с Пекином. Какова может быть цена выхода? Euronews побеседовал на эту тему с экспертами.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти во время встречи в Риме, что страна намерена прекратить участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь".

Италия присоединилась к проекту в 2019 году. Ее участие будет автоматически продлено в марте 2024 года, если Рим не прекратит его самостоятельно.

Окончательное решение еще не принято, но Мелони склоняется к тому, чтобы покинуть проект. Каковы риски для Италии? Может ли отказ от продления договора считаться нарушением?

"Меморандум о взаимопонимании не является контрактом, поэтому не имеет юридических последствий или обязательств, которые должны соблюдать обе стороны (страны). Но это, прежде всего, соглашение, которое имеет особое политическое значение для Китая и Италии. С момента появления этой инициативы более десяти лет назад были подписаны сотни соглашений. Они могут оказать влияние на политические отношения между Китаем и Италией", - отмечает профессор римского университета LUISS Сильвия Менегации.

При этом Мелони не хочет окончательно порывать с Пекином, чтобы не навредить итальянскому бизнесу. Вполне вероятно, что с Китаем будут подписаны и другие соглашения, но на этот раз исключительно коммерческие.

Президент Джо Байден запускает грандиозный план восстановления экономики, и как сообщается, многие итальянские компании хотят получить свой кусок пирога. Чтобы участвовать в тендерах, Рим должен продемонстрировать, что является надежным союзником.

Италия жалает поддерживать с КНР хорошие отношения и продолжать совместную работу, но как отмечают эксперты, с учетом состояния отношений США и КНР Рим "не может оставаться союзником Вашингтона и в то же время участвовать в проекте Пекина".

Сильно ли Италия рискует отказываясь от участия в инициативе Китая?

"Это действительно несет некоторые незначительные экономические риски, но я не ожидаю, что эти они будут огромными. Возможно, мы увидим действия против, например, люксовых брендов в Китае через бойкот, но я рассматриваю это как очень незначительный риск. Если Китай не сочтет это чем-то, что наносит ущерб его основным интересам, мы, вероятно, не увидим ничего особенного", - полагает аналитик Института китайских исследований Меркатора (MERICS) Франческа Гиретти.

Времени на принятие решения об участии в китайском проекте у итальянского правительства остается не так много. Возможно, Джорджа Мелони объявит о нем 19 мая на саммите Большой семерки, который состоится в японской Хиросиме.