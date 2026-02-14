Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Бывший премьер-министр Израиля "сожалеет" о том, что был знаком с Эпштейном

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак
Авторское право AP Photo
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что сожалеет о том, что был знаком с Джеффри Эпштейном, после того как в документах появились подробности их долгой дружбы

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак извинился за свою многолетнюю дружбу с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, которая включала регулярную переписку, многочисленные визиты в квартиру опального финансиста на Манхэттене и один визит на его частный остров.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

"Я несу ответственность за все свои поступки и решения, и возникает вопрос, не было ли возможности для более глубоких суждений с моей стороны и более тщательного изучения деталей того, что именно произошло", - сказал Барак в одном из интервью.

Бывший израильский лидер не был замешан в сексуальных домогательствах Эпштейна к несовершеннолетним девочкам, и ему не предъявлено никаких обвинений в правонарушениях.

Выступая в четверг в интервью израильскому Каналу 12, Барак сказал, что сожалеет о том, что вообще знал Эпштейна, и извинился перед всеми, "кто испытывает глубокий дискомфорт".

По словам бывшего премьер-министра Израиля, он, его жена и несколько охранников нанесли трехчасовой визит в дом Эпштейна на Виргинских островах США, но увидели там только Эпштейна и нескольких человек из обслуживающего персонала.

Барак заявил, что никогда не принимал участия в каком-либо неподобающем поведении и не наблюдал такого. По его словам, он знал о предыдущем деле Эпштейна, но полагал, что вернул свой долг обществу.

"Только в 2019 году, когда началось повторное расследование всей этой истории, широта и глубина чудовищных преступлений этого человека стали очевидны, и я разорвал с ним отношения, и все разорвали с ним отношения", - сказал Барак.

Он добавил, что, вероятно, в ближайшие недели из документов появится больше информации, но он утверждает, что не совершил ничего незаконного или неподобающего.

"Я обещаю вам, что ничего не будет обнаружено, потому что ничего нет", - сказал он.

Барак фигурирует в нескольких документах

Барак входит в число представителей политической, деловой и культурной элиты, которые поддерживали длительные отношения с Эпштейном даже после того, как в 2008 году он признал себя виновным в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетней девушки во Флориде.

Бывший премьер-министр Израиля, который ранее дистанцировался от Эпштейна, дал новое интервью после того, как Министерство юстиции США обнародовало миллионы страниц документов в связи с расследованием.

Барак и его жена Нили часто фигурируют в документах, что показывает, что они поддерживали регулярные контакты с Эпштейном в течение многих лет, в том числе после того, как он заключил сделку с прокурорами в 2008 году, в результате которой был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Барак занимал пост премьер-министра с 1999 по 2001 год, когда Израиль и палестинцы вели мирные переговоры на высоком уровне, после чего процесс потерпел крах и вспыхнуло палестинское восстание. Позже он занимал пост министра обороны.

Документ, вошедший в обнародованное Министерством юстиции США досье на Джеффри Эпштейна, сфотографированный во вторник, 10 февраля 2026 г.
Документ, вошедший в обнародованное Министерством юстиции США досье на Джеффри Эпштейна, сфотографированный во вторник, 10 февраля 2026 г.

О его связях с Эпштейном стало известно семь лет назад, после того как Барак объявил о возвращении в политику, безуспешно пытаясь свергнуть премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В то время налоговые отчеты США показали, что Барак получил около 2 миллионов долларов в виде грантов на неопределенные "исследования" за предыдущее десятилетие от Фонда Векснера, филантропической организации, поддерживающей еврейские цели. В то время Эпштейн был попечителем этого фонда.

Барак преуменьшил значение этих связей, когда они всплыли, сказав, что Эпштейн не поддерживал его и не платил ему. Однако в одних документах подробно описываются планы его пребывания в 2017 году в нью-йоркской резиденции Эпштейна, а в других - обыденная логистика других визитов, встреч и телефонных звонков.

В июне 2019 года жена Барака, Нили, написала Эпштейну письмо, в котором сообщала, что их рейс в Нью-Йорк отложен примерно на неделю. В 2013 году помощница Эпштейна, Лесли Грофф, отправила Эпштейну письмо об ужине с Бараком, его женой и несколькими бизнесменами и знаменитостями, включая Вуди Аллена.

В 2019 году - примерно за неделю до ареста Эпштейна - в переписке о Бараке между Эпштейном и неизвестным лицом видно, как Эпштейн говорит, что "имеет дело с Эхудом в Израиле".

Документы показывают, что Эпштейн связывал Барака с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном, который стремился к более активному участию в израильской политике. В электронных письмах Эпштейна его сотрудникам и другим лицам в 2018 году обсуждалась организация ужинов или встреч между Бараком и Бэнноном.

Бэннон не был замешан в каких-либо правонарушениях, связанных с Эпштейном.

Эпштейн покончил жизнь самоубйством в заключении в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в сексуальном насилии и торговле десятками девочек.

