Видео. Украина: массированная атака российских дронов по порту Одессы и энергообъектам

Пожарные несколько часов работали на разных объектах, пока крупные пожары охватывали портовые сооружения, энергообъект и близлежащие жилые дома. Власти подтвердили гибель одного человека и ранения шестерых, трое из них в тяжёлом состоянии. Повреждены почти 30 автомобилей, автосалон выгорел на площади около 2 000 квадратных метров.

Более 90 сотрудников экстренных служб помогали взять пожары под контроль, однако в отдельных районах города были нарушены электроснабжение, подача воды и отопление.

По данным властей, в последние недели Россия усилила удары по критически важной инфраструктуре, несмотря на усилия США добиться переговоров. Аварийные бригады продолжают работать над восстановлением базовых услуг.