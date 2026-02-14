Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране "была бы лучшим, что могло бы произойти", пока его администрация взвешивает, стоит ли предпринимать военные действия против Тегерана.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Эти слова прозвучали вскоре после того, как американский президент подтвердил, что отправляет вторую авианосную группу на Ближний Восток.

"Кажется, это было бы лучшим, что могло произойти", - сказал Трамп в беседе с журналистами, когда его спросили о том, стоит ли добиваться отстранения от власти исламское духовенство в Иране.

Хотя в последние недели Трамп заявлял, что его главная цель - дальнейшее сокращение ядерной программы Ирана, в пятницу он намекнул, что это лишь одна из многих уступок, которых Соединенные Штаты требуют от Тегерана.

Во время своей поездки в Вашингтон на этой неделе для встречи с Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивал на том, чтобы любое соглашение включало меры по прекращению поддержки Ираном прокси-организаций, таких как ХАМАС и "Хезболлах", и нейтрализации его разработок баллистических ракет.

"Если мы это сделаем, это будет наименьшей из миссий", - сказал Трамп о ядерной программе Тегерана, которая потерпела значительные неудачи в результате военных ударов США в прошлом году.

Новый раунд переговоров

Высказывания Трампа в поддержку возможного свержения аятоллы Али Хаменеи прозвучали через несколько недель после того, как госсекретарь Марко Рубио отметил, что недавнее смещение с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро было не такой сложной задачей, как возможная смена власти в Иране.

Во время слушаний в Сенате в прошлом месяце госсекретарь напомнил, что речь идет "о режиме, который существует уже очень долгое время".

"Так что это потребует тщательного обдумывания, если такая возможность когда-нибудь представится", - сказал Рубио.

Американский авианосец USS Gerald R. Ford Lise Aserud/Lise Aserud / NTB

Трамп заявил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford отправляется из Карибского моря на Ближний Восток, чтобы присоединиться к другим военным кораблям и военным средствам, которые США наращивают в этом регионе.

"В случае если мы не заключим сделку, он нам понадобится", - сказал Трамп журналистам о втором авианосце. Он добавил: "Он отправится очень скоро".

Ранее президент США сообщил, что вскоре планируется провести еще один раунд переговоров с иранцами. В субботу западные агентства сообщили, что встреча американской делегации, куда входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, может состояться в Женеве 17 февраля, в один день с переговорами по Украине. Ее, как сообщается, планируют провести утром. На встрече также будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в переговорах.

Ближний Восток все еще не отошел от войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, и арабские страны Персидского залива предупредили, что любая атака может перерасти в еще одну региональную конфронтацию.