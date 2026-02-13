Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
НАТО выделяет новый пакет помощи Украине

Встреча по координации помощи Киеву Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
35 млрд долларов будут направлены в первую очередь на усиление ПВО и ПРО

Страны НАТО договорились о выделении нового пакета помощи Украине. В первую очередь 35 млрд долларов будут направлены на укрепление системы противовоздушной и противоракетной обороны — в прямой связи с массированными российскими ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Джон Хили, министр обороны Великобритании:

«Мы можем спасти жизни. Мы можем оказать давление на Путина и договориться о мире, но только если мы будем действовать сообща. И я могу подтвердить, что мы будем действовать сообща».

Встречу по координации помощи Киеву генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ключевой, в том смысле, что европейские страны Альянса уже на практике берут на себя больше ответственности и обязательств.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

«Для безопасности США жизненно важно иметь сильный НАТО, жизненно важно иметь сильное европейское присутствие в НАТО. И именно это и происходит. Мы увеличиваем расходы в Европе и Канаде, чтобы лучше защитить себя».

На заседании обсуждали также и безопасность в Арктике. Накануне Альянс объявил о запуске программы «Арктический страж». Она должна объединить усилия 32 стран НАТО в рамках единой стратегии действий в Заполярье.

