Гренландия и бундесвер: насколько важна Арктика для Германии?

Крупнейший в мире остров уже несколько недель находится в центре внимания СМИ: Гренландия. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о претензиях США на этот арктический остров.

Теперь, во время своего выступления, он попытался успокоить союзников по НАТО. Хотя Трамп вновь заявил, что будет продолжать настаивать на том, что Гренландия должна принадлежать США, он подчеркнул, что не будет добиваться этой цели силой.

Причиной приобретения арктического острова Трамп называет национальную безопасность США. По его мнению, и Китай, и Россия могут попытаться захватить остров. По его словам, НАТО и Дания в последние годы не сделали достаточно для обеспечения безопасности Гренландии. Как считает Трамп, в конечном итоге это могут сделать только США.

Чтобы парировать это обвинение, Дания и другие партнеры по НАТО в минувшие выходные отправили в Гренландию разведывательную группу. В миссии также участвовали 15 солдат из вооруженных сил Германии. Предполагалось, что военные пробудут в Гренландии до 20 января, но из-за погодных условий их отозвали на день раньше.

Солдаты бундесвера в Гренландии рядом с голландским солдатом Bundeswehr/Marc Tessensohn

По словам Хенрика Шиллинга из Института политики безопасности при Кильском университете (ISPK), здесь необходимо проводить различие между мирным временем и развертыванием в условиях военного времени, поскольку в каждом случае действуют свои требования. "Например, если взлетно-посадочная полоса полностью покрыта льдом, то в мирное время вы на нее не приземлитесь, но в военное время все будет иначе", - объясняет Шиллинг в интервью Euronews.

Согласно сообщениям, Трамп воспринял эту миссию под руководством Дании как угрозу, но затем его успокоил британский премьер-министр Кир Стармер.

Однако Шиллинг объясняет, что эта миссия не была для него "неожиданностью", поскольку военно-морской флот часто участвует в маневрах в Арктике. Например, оперативный корабль "Берлин" вернулся в Германию в декабре прошлого года после участия в многонациональных маневрах в Северной Атлантике и у побережья США.

Оперативная группа "Берлин" на фоне статуи Свободы Bundeswehr/Alessandro Vollborth

Важна ли Гренландия для нацбезопасности Германии и Европы?

Трамп оправдывает свои планы по приобретению Гренландии национальной безопасностью США. Хотя американский штат Аляска также граничит с Россией, Трамп хочет предотвратить усиление влияния России или Китая в Гренландии и, таким образом, их превращение в прямых соседей Соединенных Штатов.

В заявлении для Euronews представитель ВМС подтвердил, что "немецкий флот концентрирует свои возможности на национальной и союзной обороне вдоль северного фланга НАТО", то есть в Северной Атлантике с Европейским Северным морем, Северным морем и Балтийским морем.

По словам Шиллинга, в последние годы Арктика вообще приобретает "все большее значение", и одной из причин этого он называет стратегически важное морское и воздушное пространство между Гренландией, Исландией и Великобританией, известное как Фареро-Исландский рубеж. Этот участок считается узким местом для передвижения российских военно-морских сил и подводных лодок между Северной Атлантикой и Арктикой.

АРХИВ - Космическая база Питуфик (бывшая авиабаза Туле) на севере Гренландии 4 октября 2023 года Thomas Traasdahl/Thomas Traasdahl/RitzauScanpix

"Кроме того, в Гренландии, вероятно, есть и альтернативные аэродромы. Если что-то случится в Атлантике, вы сможете действовать оттуда".

В целом Арктика становится все более важным регионом, поскольку на нее предъявляют различные территориальные претензии соседние страны, в том числе Россия, также расширяет свое влияние и Китай, считает Шиллинг, поясняя, что это связано в основном с тем, что в регионе появляются "совершенно новые маршруты поставок".

По мере дальнейшего таяния ледников арктические воды могут становиться все более свободными ото льда и, следовательно, пригодными для судоходства в будущем. Однако на сегодняшний день нет никаких конкретных признаков того, что Китай или Россия напрямую стремятся захватить Гренландию.

Пекин официально отвергает обвинения в желании подорвать Устав ООН и подчеркивает свою роль гаранта государственного суверенитета. В понедельник представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь призвал США прекратить использовать предполагаемую "китайскую угрозу" в Гренландии в качестве оправдания для введения карательных тарифов против европейских государств.

Постоянное присутствие в Арктике?

По словам Шиллинга, хотя вооруженные силы Германии располагают необходимым оборудованием и персоналом, "чтобы иметь возможность действовать в регионе", существует также проблема недостаточного количества солдат в целом.

Помимо нехватки личного состава бундесвера, Шиллинг добавляет, что требования также изменились после начала российской агрессивной войны против Украины в феврале 2022 года. Раньше военно-морской флот в основном участвовал в миротворческих и стабилизационных миссиях, объясняет Шиллинг. К ним относились спасение беженцев и антипиратские миссии у берегов Африки.

"Теперь это перешло в сферу национальной и союзной обороны", - объясняет он, указывая на возросшее присутствие в Балтийском море. "В этом и заключается проблема: нельзя делать все, и приходится расставлять приоритеты, - сказал Шиллинг в интервью Euronews.

Если эта область будет приоритетной и, следовательно, будет входить в рамки национальной и союзнической обороны, то соответствующее обязательство в принципе осуществимо. В этом случае необходимое оборудование также будет доступно. Хотя существующие корабли ВМС соответствуют немецким военно-морским стандартам, они не являются ледоколами и не смогут действовать автономно в случае сильного обледенения.

Однако, по словам Шиллинга, этот недостаток может быть компенсирован за счет сотрудничества в рамках НАТО или со странами-партнерами, обладающими соответствующими возможностями.

Солдаты бундесвера в Гренландии, январь 2026 года Bundeswehr/Marc Tessensohn

Однако Шиллинг признает, что время повышенного внимания к Арктике со стороны Трампа наступило в "довольно неблагоприятный" момент, "поскольку нам также потребуются силы здесь", если НАТО, а значит и бундесвер, предоставит контингент солдат для Арктики. Пока что подобная миссия не планируется.

Это можно сравнить, например, с поставками оружия в Украину, объясняет Шиллинг. "Конечно, сначала вы отдаете собственное оружие, которое, как вы надеетесь, вам самим не понадобится в ближайшие несколько лет. Но пока его все равно недостаточно. Однако оружие можно произвести заново, что не скажешь о личном составе. Это занимает гораздо больше времени", — объясняет эксперт.

По его словам, для обеспечения эффективной ротации крайне важно постоянно наращивать присутствие, в идеале в рамках НАТО и в тесной координации со странами-партнерами. Таким образом можно продемонстрировать, что НАТО способен взять на себя такие обязательства.

Представитель министерства обороны полковник Митко Мюллер на федеральной пресс-конференции 19 января также заявил, что бундесвер в принципе способен к развертыванию в арктических и полярных регионах. Специализированные подразделения, такие как горные войска, регулярно проходят холодную и высокогорную подготовку, например, в Норвегии.