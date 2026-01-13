Дело Марин ле Пен: отменит ли суд запрет на участие в выборах

Марин ле Пен обжаловала приговор, вынесенный за растрату средств Европарламента
В апелляционном суде Парижа начались слушания по делу Марин ле Пен: лидер французских ультраправых обжаловала приговор, вынесенный ей в марте прошлого года.
Тогда её признали виновной в нецелевой растрате средств Европарламента, приговорили к выплате крупного штрафа, четырём годам заключения (двум условно и двум под домашним арестом) и запретили участвовать в выборах.
При этом Марин ле Пен называют в числе ведущих претендентов на президентской кресло: выборы главы государства во Франции состоятся в следующем году. Согласно опросу газеты «Монд», который был опубликован в выходные, идеи Ле Пен поддерживают более 40% французов.
Главный вопрос как раз и заключается в том, снимет ли суд запрет на участие Ле Пен в выборах. Слушания закончатся 12 февраля, а решение ожидается к лету. Если Апелляционный суд оставит приговор в силе, Марин ле Пен ещё сможет обратиться в Кассационный суд. Но он может и не успеть вынести решение до начала предвыборной кампании.