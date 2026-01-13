Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Дело Марин ле Пен: отменит ли суд запрет на участие в выборах

Лидер ультраправых Марин Ле Пен возвращается после перерыва во время апелляционного процесса по ее делу о растрате в Париже, 13 января 2026 года.
Лидер ультраправых Марин Ле Пен возвращается после перерыва во время апелляционного процесса по ее делу о растрате в Париже, 13 января 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Марин ле Пен обжаловала приговор, вынесенный за растрату средств Европарламента

В апелляционном суде Парижа начались слушания по делу Марин ле Пен: лидер французских ультраправых обжаловала приговор, вынесенный ей в марте прошлого года.

Тогда её признали виновной в нецелевой растрате средств Европарламента, приговорили к выплате крупного штрафа, четырём годам заключения (двум условно и двум под домашним арестом) и запретили участвовать в выборах.

Марин Ле Пен и её соратники по «Национальному объединению» обжалуют приговор
Марин Ле Пен и её соратники по «Национальному объединению» обжалуют приговор Valentin Pasquier/Copyright 1970 The AP. All rights reserved.

При этом Марин ле Пен называют в числе ведущих претендентов на президентской кресло: выборы главы государства во Франции состоятся в следующем году. Согласно опросу газеты «Монд», который был опубликован в выходные, идеи Ле Пен поддерживают более 40% французов.

Главный вопрос как раз и заключается в том, снимет ли суд запрет на участие Ле Пен в выборах. Слушания закончатся 12 февраля, а решение ожидается к лету. Если Апелляционный суд оставит приговор в силе, Марин ле Пен ещё сможет обратиться в Кассационный суд. Но он может и не успеть вынести решение до начала предвыборной кампании.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Все, что вам нужно знать об апелляционном процессе по делу Марин Ле Пен

Апелляционный процесс по делу парламентских ассистентов "Национального объединения" состоится в январе 2026 года

Вирусное видео с митинга Марин Ле Пен не соответствует дате