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Самолет Aegean вернулся в Афины из-за закрытого неба над Кипром

Снимок траектории полета самолета A3902
Снимок траектории полета самолета A3902 Авторское право  Flightradar24.com
Авторское право Flightradar24.com
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
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Рейс A3902 из Афин в Ларнаку получил приказ развернуться, когда заходил на посадку в кипрском аэропорту. Небо было закрыто из-за выпущенного из Ливана беспилотника, позже сбитого греческими истребителями.

Рейс A3902 греческой авиакомпании Aegean Airlines, направлявшийся в Ларнаку, вернулся в Афины, так как ему не разрешили приземлиться в аэропорту по соображениям безопасности.

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Согласно сообщениям, самолет начинал заходить на посадку, когда диспетчерская вышка в Ларнаке приказала ему покинуть воздушное пространство.

Сообщается, что причина — приближающийся к острову беспилотник, выпущенный из Ливана, который был сбит двумя греческими F16, вылетевшими с базы в Пафосе.

Тем не менее процедура перехвата привела к тому, что Кипру пришлось на некоторое время закрыть свое воздушное пространство, пока операция не была завершена.

Вскоре небо над Кипром было вновь открыто.

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