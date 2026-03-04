Самолет Aegean вернулся в Афины из-за закрытого неба над Кипром

Рейс A3902 из Афин в Ларнаку получил приказ развернуться, когда заходил на посадку в кипрском аэропорту. Небо было закрыто из-за выпущенного из Ливана беспилотника, позже сбитого греческими истребителями.
Рейс A3902 греческой авиакомпании Aegean Airlines, направлявшийся в Ларнаку, вернулся в Афины, так как ему не разрешили приземлиться в аэропорту по соображениям безопасности.
Согласно сообщениям, самолет начинал заходить на посадку, когда диспетчерская вышка в Ларнаке приказала ему покинуть воздушное пространство.
Сообщается, что причина — приближающийся к острову беспилотник, выпущенный из Ливана, который был сбит двумя греческими F16, вылетевшими с базы в Пафосе.
Тем не менее процедура перехвата привела к тому, что Кипру пришлось на некоторое время закрыть свое воздушное пространство, пока операция не была завершена.
Вскоре небо над Кипром было вновь открыто.