Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Игра, а не насилие? Обвиненный по делу Жизель Пелико требует пересмотреть вердикт

Жизель Пелико прибывает в апелляционный суд, где будет рассматриваться дело мужчины, оспаривающего свой приговор за изнасилование, в понедельник, 6 октября 2025 года, в Ниме, на юге Франции.
Жизель Пелико прибывает в апелляционный суд, где будет рассматриваться дело мужчины, оспаривающего свой приговор за изнасилование, в понедельник, 6 октября 2025 года, в Ниме, на юге Франции. Авторское право  AP Photo/Lewis Joly
Авторское право AP Photo/Lewis Joly
By Emma De Ruiter
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Хусаметтин Доган, приговоренный к девяти годам тюремного заключения, отрицает, что намеревался насиловать Жизель Пелико, утверждая, что ее бывший муж Доминик ввел его в заблуждение.

РЕКЛАМА

Во французском Ниме стартовал апелляционный суд по делу Жизель Пелико, ставшей символом борьбы с сексуальным насилием. Женщина, которую годами насиловал бывший муж и десятки других мужчин, прибыла в зал заседаний, чтобы выслушать адвокатов Хусаметтина Догана. В прошлом году этот мужчина в группе 50 с лишним других был признан виновным в изнасиловании Жизель и получил 9 лет тюрьмы.

Хусаметтин Доган сидит в апелляционном суде.
Хусаметтин Доган сидит в апелляционном суде. AP Photo/Lewis Joly

Следствие установило, что Доган связался с бывшим мужем Пелико Домиником в июне 2019 года. В вечер их знакомства в сети он приехал в дом супругов и изнасиловал Жизель. По словам адвоката, Доган считал, что принимает участие в добровольной эротической игре. Защита возлагает основную ответственность на бывшего мужа Жизель - Доминика Пелико, который накачивал супругу наркотиками и приглашал незнакомых мужчин заняться со спящей женщиной сексом (он был приговорён к 20 годам тюрьмы и не намерен подавать апелляцию - прим.)

Женщина с плакатом "Спасибо, Жизель" у Дворца правосудия во время демонстрации в защиту прав женщин 14 декабря 2024 года в Авиньоне, южная Франция.
Женщина с плакатом "Спасибо, Жизель" у Дворца правосудия во время демонстрации в защиту прав женщин 14 декабря 2024 года в Авиньоне, южная Франция. AP Photo/Aurelien Morissard, File

Во французском уголовном праве намерение обвиняемого играет решающую роль при определении вины. Именно вопрос осведомленности Догана о состоянии Жизель во время полового акта является главным предметом текущего разбирательства. В итоге суд может оставить наказание Догана без изменения, уменьшить его или, напротив, увеличить вплоть до 20 лет - максимально возможного срока.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Во Франции судят трёх вернувшихся из Сирии женщин по обвинению в участии в ИГИЛ

"Ливийское финансирование": объясняем процесс над Николя Саркози

Албания: обвиняемый убил судью во время слушания дела