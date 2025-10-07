Игра, а не насилие? Обвиненный по делу Жизель Пелико требует пересмотреть вердикт

РЕКЛАМА

Во французском Ниме стартовал апелляционный суд по делу Жизель Пелико, ставшей символом борьбы с сексуальным насилием. Женщина, которую годами насиловал бывший муж и десятки других мужчин, прибыла в зал заседаний, чтобы выслушать адвокатов Хусаметтина Догана. В прошлом году этот мужчина в группе 50 с лишним других был признан виновным в изнасиловании Жизель и получил 9 лет тюрьмы.

Хусаметтин Доган сидит в апелляционном суде. AP Photo/Lewis Joly

Следствие установило, что Доган связался с бывшим мужем Пелико Домиником в июне 2019 года. В вечер их знакомства в сети он приехал в дом супругов и изнасиловал Жизель. По словам адвоката, Доган считал, что принимает участие в добровольной эротической игре. Защита возлагает основную ответственность на бывшего мужа Жизель - Доминика Пелико, который накачивал супругу наркотиками и приглашал незнакомых мужчин заняться со спящей женщиной сексом (он был приговорён к 20 годам тюрьмы и не намерен подавать апелляцию - прим.)

Женщина с плакатом "Спасибо, Жизель" у Дворца правосудия во время демонстрации в защиту прав женщин 14 декабря 2024 года в Авиньоне, южная Франция. AP Photo/Aurelien Morissard, File

Во французском уголовном праве намерение обвиняемого играет решающую роль при определении вины. Именно вопрос осведомленности Догана о состоянии Жизель во время полового акта является главным предметом текущего разбирательства. В итоге суд может оставить наказание Догана без изменения, уменьшить его или, напротив, увеличить вплоть до 20 лет - максимально возможного срока.