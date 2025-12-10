Ультраправые хотят вновь открыть публичные дома во Франции

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" хочет вновь открыть публичные дома, которые будут управляться непосредственно работницами секс-индустрии.

По словам депутата Жан-Филиппа Танги, партия готовится внести в парламент законопроект, рекомендующий вновь открыть бордели, которые были запрещены во Франции в 1946 году, в виде кооперативов во главе со специалистами этой отрасли.

Политик сообщил газете Le Monde, что лидер партии Марин Ле Пен поддержала этот законопроект.

"Секс-работницы стали бы императрицами в своем королевстве", - сказал Танги в интервью радиостанции RTL.

Сама проституция во Франции легальна, но бордели, сутенерство и продажа сексуальных услуг несовершеннолетним запрещены.

Закон 2016 года, принятый "Социалистической партией" при тогдашнем президенте Франсуа Олланде, ввел наказание для клиентов проституток в виде штрафов в размере 1 500 евро.

По словам Танги, законодательство сделало жизнь секс-работниц более опасной и ненадежной, загнав торговлю в подполье путем криминализации клиентов.

"Их избивают, иногда перерезают горло, и никто об этом не говорит. Нынешняя система - это верх буржуазного лицемерия", - сказал он Le Monde.

Однако несколько ассоциаций секс-работниц и неправительственных организаций раскритиковали план Танги.

"Воссоздание мест, где людей держат взаперти, только для того, чтобы удовлетворить сексуальные потребности мужчин, которые считаются неуемными, - нет, это немыслимо", - заявила Le Monde Дельфина Жарро из группы поддержки секс-работников Amicale du Nid.

Сообщается также, что сильная оппозиция вызвана жесткой антииммиграционной позицией партии и тем фактом, что большинство секс-работниц во Франции, по оценкам, не являются гражданами Франции.

В Европе споры о том, как относиться к секс-индустрии, ведутся уже несколько десятилетий, особенно с начала 2000-х годов, когда Нидерланды начали регулировать проституцию.

В 2022 году Бельгия стала единственной страной в Европе, декриминализовавшей секс-бизнес. В той или иной форме проституция легализована в Нидерландах, Германии и Австрии.