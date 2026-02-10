Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Армия в 500 000 человек: Польша создаёт резерв для быстрой мобилизации

Армия в 500 000 человек. Новая модель для резервов польской армии
Армия в 500 000 человек. Новая модель для резервов польской армии Авторское право  Ministerstwo Obrony Narodowej
Авторское право Ministerstwo Obrony Narodowej
By Glogowski Pawel
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Варшава объявила о масштабной реформе обороны - проекте "Армия 500", предусматривающем формирование вооружённых сил численностью 500 000 человек, главным образом за счёт нового резерва высокой готовности, способного к быстрой мобилизации в кризисной ситуации.

Суть инициативы

Министр национальной обороны и заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Генеральном штабе подчеркнул, что проект "Армия 500" объединяет профессиональную армию, формирования Сил территориальной обороны и новый резерв высокой готовности. Именно через этот резерв - добровольный и открытый для мужчин и женщин - Польша, как ожидается, сможет собрать полмиллиона обученных и боеспособных людей в случае необходимости.

"2026 год для всех нас будет годом резервов, годом резервистов, годом изменений в резервах. Наша амбиция - это армия в 500 000 человек, где большую часть составят те, кто будет находиться в резерве высшей степени готовности. Когда мы произносим формулу "Армия 500", мы говорим о потенциале как профессиональной армии в 300 тысяч человек (регулярной армии, которая будет постоянно находиться в полной боевой готовности, а также о другой группе в сотни тысяч человек, которые будут находиться в боевой готовности в качестве резервистов. В разной степени готовности - потому что у нас есть резерв и активный - и пассивный И резерв в этой активной - так называемой высокой - готовности, будет чаще проводить учения, будет чаще приносить пользу, но также будет отличным сигналом для тех, кто захочет угрожать нашей безопасности", - заявил глава Министерства обороны во время конференции.

Конференция Генерального штаба Войска Польского, 09.02.2026

Новый резерв и программа "wGotness"".

В марте будет запущена следующая масштабная программа общей оборонной подготовки "wGotness" для подготовки большего числа участников к службе в резерве. Это продолжение пилотной программы, в рамках которой в 2025 году уже прошли обучение более 16 000 человек.

В центре стратегии будет находиться так называемый "резерв высокой готовности" - формула, которая призвана сочетать элементы регулярной подготовки с гибкими формами службы. Резервисты будут тренироваться регулярно, но на добровольной основе; им будут платить за участие в учениях, они смогут посещать курсы и тренировки, а также выбирать удобную дату обучения и подразделение, в котором будут служить.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба сухопутных войск, также отметил, что обучение будет проводиться с учетом потребностей солдат запаса. Каждый резервист должен будет проходить не менее 8 тренировочных дней в год, а также так называемую проверку в день мобилизации - проверку готовности, чтобы убедиться, что в случае призыва они смогут быстро прибыть в часть с необходимым снаряжением.

Офицерские кадетские школы резерва

Министерство также планирует создать так называемые офицерские кадетские школы резерва, которые позволят людям, не связанным профессионально с армией, получить соответствующую подготовку и звание второго лейтенанта резерва. Процесс обучения офицера запаса должен длиться 3 года и включать не менее 139 учебных дней, в том числе базовую и офицерскую подготовку.

По мнению Министерства обороны, участие в резерве должно сочетать в себе престиж и ощутимые преимущества, в то же время предоставляя пространство для приобретения новых компетенций и развития.

Заместитель премьер-министра В. Косиняк-Камыш и заместитель министра Чезари Томчик
Заместитель премьер-министра В. Косиняк-Камыш и заместитель министра Чезари Томчик Ministerstwo Obrony Narodowej

"Армия 500": Около 40 000 поляков пройдут обучение в 2026 году.

"Армия 500" - амбициозная попытка перестроить оборонную архитектуру Польши под новые геополитические реалии: сочетание крупной профессиональной армии и гибкого, оплачиваемого резерва высокой готовности должно повысить скорость и масштаб мобилизации. Успех зависит от финансирования, качества подготовки, общественной поддержки и координации с союзниками.

Это первое столь масштабное мероприятие в Польше, которое дает возможность всем взрослым приобрести практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях. Как заявил на конференции государственный секретарь Министерства обороны Чезари Томчик, целью программы является постоянное включение Общего добровольного оборонного обучения в систему государственной безопасности, которое будет осуществляться ежегодно и систематически укреплять оборонный потенциал Польши.

"Эти тренировки будут продолжаться в течение всего года и завершатся 21 ноября. Мы хотим увеличить число тех, кто сможет пройти обучение в этом году. Что касается индивидуального обучения, то, по нашим оценкам, в нем примут участие около 30 000 взрослых граждан. Что касается группового обучения, то мы предполагаем, что будет обучено около 40 000 поляков. (...) С нашей точки зрения, самое важное - сформировать у каждого гражданина Польши и у каждой польской женщины реальное чувство самостоятельности и уверенности в себе в кризисных ситуациях. Это очень важно с точки зрения государства".

Министерство разработало бесплатное приложение "Готовность", которое дополняет приложение mCitizen. Оно предлагает полный пакет информационных и образовательных материалов. Здесь вы найдете так называемые цифровые оборонные знания - то есть знания о безопасности и устойчивости государства.

Стратегические и демографические вызовы

По словам Косиняк-Камыша, демографические изменения в Польше означают, что традиционного призыва в армию недостаточно для поддержания оборонного потенциала страны. Отсюда идея о том, что основную часть вооруженных сил должны составлять именно обученные резервисты, готовые к быстрой мобилизации.

Некоторые эксперты отмечают, что такая модель соответствует современным тенденциям в НАТО, где страны пытаются сочетать профессиональные постоянные силы с гибкими резервными структурами. Другие отмечают, что финансирование и материально-техническое обеспечение такой большой армии остается сложной задачей, особенно в условиях интенсивной технической модернизации.

Решение Варшавы увеличить свой оборонный потенциал вписывается в более широкий контекст растущей напряженности в отношениях с Россией и нестабильности в восточноевропейском регионе. Польша последовательно увеличивает расходы на оборону и развивает сотрудничество со своими союзниками по НАТО, стремясь укрепить потенциал сдерживания.

Концепция "Армии 500" призвана не только укрепить самооборону, но и послать стратегический сигнал потенциальным противникам, что Польша готова и способна мобилизовать значительные силы в короткий срок.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

"Стань солдатом": в Польше стартовал набор на добровольную базовую военную службу

Редкие ледяные гряды вдоль побережья Балтики привлекают внимание ученых

Польские фермеры протестуют по всей стране против соглашения о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР