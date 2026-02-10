Суть инициативы

Министр национальной обороны и заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Генеральном штабе подчеркнул, что проект "Армия 500" объединяет профессиональную армию, формирования Сил территориальной обороны и новый резерв высокой готовности. Именно через этот резерв - добровольный и открытый для мужчин и женщин - Польша, как ожидается, сможет собрать полмиллиона обученных и боеспособных людей в случае необходимости.

"2026 год для всех нас будет годом резервов, годом резервистов, годом изменений в резервах. Наша амбиция - это армия в 500 000 человек, где большую часть составят те, кто будет находиться в резерве высшей степени готовности. Когда мы произносим формулу "Армия 500", мы говорим о потенциале как профессиональной армии в 300 тысяч человек (регулярной армии, которая будет постоянно находиться в полной боевой готовности, а также о другой группе в сотни тысяч человек, которые будут находиться в боевой готовности в качестве резервистов. В разной степени готовности - потому что у нас есть резерв и активный - и пассивный И резерв в этой активной - так называемой высокой - готовности, будет чаще проводить учения, будет чаще приносить пользу, но также будет отличным сигналом для тех, кто захочет угрожать нашей безопасности", - заявил глава Министерства обороны во время конференции.

Конференция Генерального штаба Войска Польского, 09.02.2026

Новый резерв и программа "wGotness"".

В марте будет запущена следующая масштабная программа общей оборонной подготовки "wGotness" для подготовки большего числа участников к службе в резерве. Это продолжение пилотной программы, в рамках которой в 2025 году уже прошли обучение более 16 000 человек.

В центре стратегии будет находиться так называемый "резерв высокой готовности" - формула, которая призвана сочетать элементы регулярной подготовки с гибкими формами службы. Резервисты будут тренироваться регулярно, но на добровольной основе; им будут платить за участие в учениях, они смогут посещать курсы и тренировки, а также выбирать удобную дату обучения и подразделение, в котором будут служить.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба сухопутных войск, также отметил, что обучение будет проводиться с учетом потребностей солдат запаса. Каждый резервист должен будет проходить не менее 8 тренировочных дней в год, а также так называемую проверку в день мобилизации - проверку готовности, чтобы убедиться, что в случае призыва они смогут быстро прибыть в часть с необходимым снаряжением.

Офицерские кадетские школы резерва

Министерство также планирует создать так называемые офицерские кадетские школы резерва, которые позволят людям, не связанным профессионально с армией, получить соответствующую подготовку и звание второго лейтенанта резерва. Процесс обучения офицера запаса должен длиться 3 года и включать не менее 139 учебных дней, в том числе базовую и офицерскую подготовку.

По мнению Министерства обороны, участие в резерве должно сочетать в себе престиж и ощутимые преимущества, в то же время предоставляя пространство для приобретения новых компетенций и развития.

Заместитель премьер-министра В. Косиняк-Камыш и заместитель министра Чезари Томчик Ministerstwo Obrony Narodowej

"Армия 500": Около 40 000 поляков пройдут обучение в 2026 году.

"Армия 500" - амбициозная попытка перестроить оборонную архитектуру Польши под новые геополитические реалии: сочетание крупной профессиональной армии и гибкого, оплачиваемого резерва высокой готовности должно повысить скорость и масштаб мобилизации. Успех зависит от финансирования, качества подготовки, общественной поддержки и координации с союзниками.

Это первое столь масштабное мероприятие в Польше, которое дает возможность всем взрослым приобрести практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях. Как заявил на конференции государственный секретарь Министерства обороны Чезари Томчик, целью программы является постоянное включение Общего добровольного оборонного обучения в систему государственной безопасности, которое будет осуществляться ежегодно и систематически укреплять оборонный потенциал Польши.

"Эти тренировки будут продолжаться в течение всего года и завершатся 21 ноября. Мы хотим увеличить число тех, кто сможет пройти обучение в этом году. Что касается индивидуального обучения, то, по нашим оценкам, в нем примут участие около 30 000 взрослых граждан. Что касается группового обучения, то мы предполагаем, что будет обучено около 40 000 поляков. (...) С нашей точки зрения, самое важное - сформировать у каждого гражданина Польши и у каждой польской женщины реальное чувство самостоятельности и уверенности в себе в кризисных ситуациях. Это очень важно с точки зрения государства".

Министерство разработало бесплатное приложение "Готовность", которое дополняет приложение mCitizen. Оно предлагает полный пакет информационных и образовательных материалов. Здесь вы найдете так называемые цифровые оборонные знания - то есть знания о безопасности и устойчивости государства.

Стратегические и демографические вызовы

По словам Косиняк-Камыша, демографические изменения в Польше означают, что традиционного призыва в армию недостаточно для поддержания оборонного потенциала страны. Отсюда идея о том, что основную часть вооруженных сил должны составлять именно обученные резервисты, готовые к быстрой мобилизации.

Некоторые эксперты отмечают, что такая модель соответствует современным тенденциям в НАТО, где страны пытаются сочетать профессиональные постоянные силы с гибкими резервными структурами. Другие отмечают, что финансирование и материально-техническое обеспечение такой большой армии остается сложной задачей, особенно в условиях интенсивной технической модернизации.

Решение Варшавы увеличить свой оборонный потенциал вписывается в более широкий контекст растущей напряженности в отношениях с Россией и нестабильности в восточноевропейском регионе. Польша последовательно увеличивает расходы на оборону и развивает сотрудничество со своими союзниками по НАТО, стремясь укрепить потенциал сдерживания.

Концепция "Армии 500" призвана не только укрепить самооборону, но и послать стратегический сигнал потенциальным противникам, что Польша готова и способна мобилизовать значительные силы в короткий срок.