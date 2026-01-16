Под лозунгом "Стань солдатом" в Польше начался набор на добровольную базовую военную службу (ДБС) на 2026 год.

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Лица, желающие вступить в ряды польских вооружённых сил, могут подать заявление в любом военкомате страны и через интернет (для того есть специальный портал "Стань солдатом").

Добровольная базовая военная служба Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

После подачи заявления кандидата направляют на медицинское обследование, чтобы оценить его физическое и психическое состояние. Далее ему должны выдать справку о годности к службе и административное направление на прохождение военной подготовки.

"Набор на добровольную базовую военную службу пользуется высоким спросом и проходит в соответствии с прогнозными планами Министерства обороны. Эта тенденция сохраняется благодаря проводимым широкомасштабным информационно-рекламным мероприятиям и сохранению текущего интереса к военной службе, а также благодаря наличию хорошоего предложения по военной подготовке", - говорится в заявлении Армии Польши, присланном в редакцию Euronews.

Добровольная базовая военная служба Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Каковы преимущества двухступенчатой подготовки DZSW?

Программа предназначена для желающих пройти базовую военную подготовку, которая длится до 28 дней и завершается принятием военной присяги.

ДБС состоит из двух этапов.

Первый этап - базовая подготовка. Новобранцы получают знания по строевой подготовке, военному уставу, обращению с оружием и обучаются основным солдатским навыкам. В конце добровольцы принимают присягу, которая позволяет начать карьеру в польской армии.

Добровольная базовая военная служба Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Второй этап - это специализированная подготовка, совмещённая с выполнением обязанностей на официальной должности в воинской части, которая длится до 11 месяцев. Можно бесплатно получить права и квалификации, в том числе, например, водительские права кат. C, C+E, D, права операторов оборудования и машин, обучиться дайвингу и прыжкам с парашютом.

Доброволец, проходящий ДБС, получает зарплату в размере 6300 злотых брутто (почти 1500 евро), бесплатное питание и проживание, скидку на проезд железнодорожным транспортом, страховку и бесплатное медицинское обслуживание, а также приоритет при призыве на профессиональную военную службу.

Кто может стать кандидатом?

Заявление о зачислении на этот вид службы может подать лицо, достигшее 18 лет, физически и психически годное к военной службе, имеющее гражданство Польши, как минимум начальное образование, не имеющее судимости за умышленное преступление.