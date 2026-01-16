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"Стань солдатом": в Польше стартовал набор на добровольную базовую военную службу

Добровольная основная военная служба
Добровольная основная военная служба Авторское право  Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Авторское право Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
By Marcelina Burzec
Опубликовано Последние обновления
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Обеспокоенная нарастанием российской угрозы Польша, которая несколько лет назад отказалась от всеобщего военного призыва, задалась целью обучить военному делу как можно больше своих граждан.

Под лозунгом "Стань солдатом" в Польше начался набор на добровольную базовую военную службу (ДБС) на 2026 год.

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Лица, желающие вступить в ряды польских вооружённых сил, могут подать заявление в любом военкомате страны и через интернет (для того есть специальный портал "Стань солдатом").

Добровольная базовая военная служба
Добровольная базовая военная служба Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

После подачи заявления кандидата направляют на медицинское обследование, чтобы оценить его физическое и психическое состояние. Далее ему должны выдать справку о годности к службе и административное направление на прохождение военной подготовки.

"Набор на добровольную базовую военную службу пользуется высоким спросом и проходит в соответствии с прогнозными планами Министерства обороны. Эта тенденция сохраняется благодаря проводимым широкомасштабным информационно-рекламным мероприятиям и сохранению текущего интереса к военной службе, а также благодаря наличию хорошоего предложения по военной подготовке", - говорится в заявлении Армии Польши, присланном в редакцию Euronews.

Добровольная базовая военная служба
Добровольная базовая военная служба Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Каковы преимущества двухступенчатой подготовки DZSW?

Программа предназначена для желающих пройти базовую военную подготовку, которая длится до 28 дней и завершается принятием военной присяги.

ДБС состоит из двух этапов.

Первый этап - базовая подготовка. Новобранцы получают знания по строевой подготовке, военному уставу, обращению с оружием и обучаются основным солдатским навыкам. В конце добровольцы принимают присягу, которая позволяет начать карьеру в польской армии.

Добровольная базовая военная служба
Добровольная базовая военная служба Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Второй этап - это специализированная подготовка, совмещённая с выполнением обязанностей на официальной должности в воинской части, которая длится до 11 месяцев. Можно бесплатно получить права и квалификации, в том числе, например, водительские права кат. C, C+E, D, права операторов оборудования и машин, обучиться дайвингу и прыжкам с парашютом.

Доброволец, проходящий ДБС, получает зарплату в размере 6300 злотых брутто (почти 1500 евро), бесплатное питание и проживание, скидку на проезд железнодорожным транспортом, страховку и бесплатное медицинское обслуживание, а также приоритет при призыве на профессиональную военную службу.

Кто может стать кандидатом?

Заявление о зачислении на этот вид службы может подать лицо, достигшее 18 лет, физически и психически годное к военной службе, имеющее гражданство Польши, как минимум начальное образование, не имеющее судимости за умышленное преступление.

Даты добровольной основной военной службы.
Даты добровольной основной военной службы. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Видеомонтаж • Pawel Glogowski

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